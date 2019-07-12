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"Не можна здійснювати покупки": в Криму забили на сполох через нові проблем

8.5т Читати матеріал російською

В окупованому Криму місцеві жителі зіткнулися з неможливістю здійснювати покупки через китайський інтернет-магазин AliExpress.

"Проблеми з роботою китайського інтернет-магазину в Криму з'явилися декілька тижнів тому", – повідомив директор так званого Фонду підтримки підприємництва Дмитро Зеленський у коментарі "РИА Новости".

"Під час замовлення кримським користувачам приходять відмови. Пов'язано це з режимом санкцій або технічним збоєм – нам невідомо", – додав він.

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Водночас, за словами Зеленського, будь-яких скарг із боку підприємців із цього приводу не надходило.

"Ситуація дійсно незручна, тому що є обмеження щодо оплати замовлення. Пише "помилка". Тепер необхідно прибирати будь-яку інформацію про Крим, хоча можна залишати індекс, оскільки відправлення з Китаю здійснюється саме за ним", – заявив кримчанин Микола.

Кримчани зіткнулися з неможливістю здійснювати покупки через китайський інтернет-магазин AliExpress

Кримчани зіткнулися з неможливістю здійснювати покупки через китайський інтернет-магазин AliExpress

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві.

Зокрема, окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

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Крым Андрей
Крым Андрей
Ай, какая пичаль! А я вот как раз вчера там товар себе заказал и всё нормально. Стоит только через VPN зайти. Или при регистрации адрес не указывать, а потом его продавцу отписать отдельно. Хотя согласен - повод для праздника у скакунов, достойный!
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Крым Андрей
Крым Андрей
Хорошо-там где нас нет !, Гы))) Это "тольконачало" у вас с 14го года не утихает. А в 16м сине-ссаные скакуны, как сейчас помню, готовились отражать "дикие толпы беженцев" из РФ. Ещё помню "тольконачало" с "амэрыканьскый авианосэць вже у чорному мори, вам пэсдець". Потом "пустые полки магазинов - вам пэсдець". Потом нам был песдес без воды, потом без света, потом без курортников... Да мы тут вообще уже вымерли все. Тут никто не живёт.
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Крым Андрей, ты не понял главного: эта проблема - только начало, крыш - вам, получает своё подтверждение !
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Мост не помог ? А в Донбассе русский мир помог ? Хотя если мародёрство и спонсирование войны называть помощью, то да, спасибо русские братья !
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Хорошо-там где нас нет !, Дык в этом и состоит " братская" помощь: облегчить наши карманы и избавить от имущества.
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