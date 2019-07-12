"Не можна здійснювати покупки": в Криму забили на сполох через нові проблем

В окупованому Криму місцеві жителі зіткнулися з неможливістю здійснювати покупки через китайський інтернет-магазин AliExpress.

"Проблеми з роботою китайського інтернет-магазину в Криму з'явилися декілька тижнів тому", – повідомив директор так званого Фонду підтримки підприємництва Дмитро Зеленський у коментарі "РИА Новости".

"Під час замовлення кримським користувачам приходять відмови. Пов'язано це з режимом санкцій або технічним збоєм – нам невідомо", – додав він.

Водночас, за словами Зеленського, будь-яких скарг із боку підприємців із цього приводу не надходило.

"Ситуація дійсно незручна, тому що є обмеження щодо оплати замовлення. Пише "помилка". Тепер необхідно прибирати будь-яку інформацію про Крим, хоча можна залишати індекс, оскільки відправлення з Китаю здійснюється саме за ним", – заявив кримчанин Микола.

Кримчани зіткнулися з неможливістю здійснювати покупки через китайський інтернет-магазин AliExpress

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві.

Зокрема, окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

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