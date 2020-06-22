Не можна створювати "інвест-няню" і давати їм в руки кийки, - Кіра Рудик

Глава партії "Голос" Кіра Рудик заявила, що розрекламована урядом "інвест-няня" робить все, що хоче і працює зовсім не так, як було заявлено спочатку.

Про це нардепка заявила в інтерв'ю "24 Каналу". За її словами, щоб змінити систему спершу потрібно змінювати спосіб, яким керуються силовики в Україні.

"Тому що не можна створювати однією рукою "інвест-няню", а іншою рукою одягати цю "інвест-няню" у всі шоломи з однаковим написом, давати їм кийки і казати: "Вперед, робіть те, що вам подобається". Це просто не спрацює. І вже зараз бачимо, що це не працює. Скільки зараз інвестицій не заходять в нашу країну, а відтікають? Скільки IT-компаній відкрилося в Україні за останні пів року?" – відзначила нардепка.

За її словами, бізнесова активність в Україні йде на спад порівняно з 2019 роком.

"Це просто відбувається, тому що люди бачать тренд "вниз". У 2019 році ми бачили тренд "вгору". Здавалося, що все буде тільки краще... Що прийде нова влада, яка буде розуміти, у який спосіб повинен бізнес взаємодіяти з силовими структурами, яка збалансує цю систему, яка зможе скерувати державу у такий спосіб, щоб вона допомагала людям розвиватися. Ми зараз бачимо, що це працює зовсім навпаки. Які найкращі закони ти можеш написати? Якщо вони будуть потім по пів року лежати на підписі в президента, і потім ніхто їх не буде виконувати, і ніхто не може змусити наш уряд їх виконувати, то діла не буде", – заключила Рудик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 травня президент Володимир Зеленський заявив, що законопроєкт про "інвестиційних нянь" в Раді зареєструють найближчим часом. Також восени буде відкрито Інвестиційний офіс, який замінить всі держпідприємства в цьому напрямі при органах влади.