''Не можемо відмовитися'': в Україні пояснили, чому різко зросла торгівля з Росією

Імпорт російських товарів в Україну за десять місяців 2018 року зріс на 20%. З січня по жовтень у країну завезли продукції з Росії на 6,6 млрд доларів.

В результаті негативне сальдо торгівлі з РФ збільшилося до 3,6 млрд доларів. Експерти зазначають, що більша частина імпортованої в Україну російської продукції — товари практично стратегічного призначення, повідомляє "Сегодня".

"Якщо подивитися на структуру російського імпорту, то там левову частку становлять 3-4 позиції. Нафта і нафтопродукти, коксово-бітумінозне вугілля, мінеральні добрива та ядерне паливо. Більше половини — це нафта і нафтопродукти. Звичайно, завдання полягає у тому, щоб зменшити залежність від Росії, але є товари, які Україні вигідніше купувати саме у Росії", — заявив економічний експерт-аналітик Борис Кушнірук.

За словами експерта, вугілля, яке використовується для металургійної промисловості, закуповувати в інших країнах дорожче. Зі свого боку це дуже сильно відбиватиметься на ціні продукції, що знизить її конкурентоспроможність на зовнішніх ринках.

"Що стосується міндобрив, то у структурі ціни там значну частину складають витрати на газ. З огляду на те, що в Росії ціна на газ для виробників в рази нижча, ніж для України, то виробництво міндобрив в Україні виходить нерентабельним", — додав Кушнірук.

При цьому експерт нагадав, що від закупівлі ядерного палива Україна також не може відмовитися, оскільки ще уряд Миколи Азарова підписав договір на 15 років.

"До 2027 року в України є зобов'язання купувати це ядерне паливо, хоча ми і так скоротили закупівлі з 12 енергоблоків до 8", — резюмував Кушнірук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна у 2018 році імпортувала нафтопродуктів на 5,54 млрд доларів. Порівняно з 2017 роком імпорт виріс на 31%.

Імпорт із Білорусі у грошовому вираженні становить 2,11 млрд доларів (38,1%), з Росії — 2,07 млрд доларів (37,3%), а з Литви – 570,5 млн доларів (10,3%).