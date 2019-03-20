"Не можемо домовитися": Коболєв вперше прокоментував конфлікт із Гройсманом

Глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що у нього немає особистого конфлікту з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

"Я не вважаю, що їх (розбіжностей. – Ред.) дуже багато, по-перше. По-друге, розбіжності між менеджментом і акціонером – це взагалі не новина в будь-якій країні світу. Це робоча ситуація", – повідомив Коболєв в інтерв'ю "РБК-Україна".

За словами глави національної акціонерної компанії, публічно озвучені моменти є різницею у поглядах на ключові питання з Гройсманом.

"Я б, звичайно, хотів, щоб акціонер погоджувався з нашою позицією. Те, що ми не можемо домовитися про ключове питання – проведення анбандлінгу – цьому ж анбандлінгу (поділ компанії і передача ГТС в управління незалежному операторові. – Ред.) дійсно заважає. Це один із головних моментів нашої дискусії з акціонером", – повідомив Коболєв.

Він також підкреслив, що друга тема, через яку були дискусії з прем'єр-міністром – спецзобов'язання "Нафтогазу" (ПСО; серед іншого зобов'язання НАК відпускати газ для потреб населення за ціною нижче ринкової. – Ред.).

Андрій Коболєв

Як повідомляв OBOZREVATEL:

13 березня наглядова рада НАК прийняла рішення рекомендувати Кабінету міністрів повторно призначити Коболєва головою правління компанії. Водночас рівень його заробітної плати становитиме 50% від місячного посадового окладу, встановленого чинним контрактом.

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