"Не можемо домовитися": Коболєв вперше прокоментував конфлікт із Гройсманом

Глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що у нього немає особистого конфлікту з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.
"Я не вважаю, що їх (розбіжностей. – Ред.) дуже багато, по-перше. По-друге, розбіжності між менеджментом і акціонером – це взагалі не новина в будь-якій країні світу. Це робоча ситуація", – повідомив Коболєв в інтерв'ю "РБК-Україна".
За словами глави національної акціонерної компанії, публічно озвучені моменти є різницею у поглядах на ключові питання з Гройсманом.
"Я б, звичайно, хотів, щоб акціонер погоджувався з нашою позицією. Те, що ми не можемо домовитися про ключове питання – проведення анбандлінгу – цьому ж анбандлінгу (поділ компанії і передача ГТС в управління незалежному операторові. – Ред.) дійсно заважає. Це один із головних моментів нашої дискусії з акціонером", – повідомив Коболєв.
Він також підкреслив, що друга тема, через яку були дискусії з прем'єр-міністром – спецзобов'язання "Нафтогазу" (ПСО; серед іншого зобов'язання НАК відпускати газ для потреб населення за ціною нижче ринкової. – Ред.).
Андрій Коболєв
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У травні 2018 року наглядова рада НАК "Нафтогаз України" ухвалила рішення про виплату працівникам компанії 46,3 млн доларів премій через перемогу у Стокгольмському арбітражному суді над російським газовим монополістом "Газпромом" за транзитним контрактом.
Зазначалося, що першу частину премії в розмірі 541 млн грн менеджери отримають найближчим часом. Це 1% від обсягу виграшу, вже визнаного у фінансовій звітності "Нафтогазу" за 2017 рік. Решту виплачуватимуть три роки за умови, якщо російська компанія виконає вимогу суду.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав переглянути рішення про суму премій, назвавши це "перебільшенням", проте пізніше у наглядовій раді "Нафтогазу" заявили, що не мають наміру переглядати це рішення.
У лютому 2019 року наглядова рада НАК "Нафтогаз України" запропонувала уряду продовжити контракт із головою правління компанії Андрієм Коболєвим і встановити його місячний оклад у розмірі 2,08 млн гривень.
28 лютого наглядова рада ухвалила рішення продовжити контракт із Коболєвим на три роки, починаючи з 1 січня 2019 року.
У результаті Гройсман заявив, що Кабінет міністрів не приймав жодних рішень про укладення нового контракту з головою правління НАК "Нафтогаз України".
13 березня наглядова рада НАК прийняла рішення рекомендувати Кабінету міністрів повторно призначити Коболєва головою правління компанії. Водночас рівень його заробітної плати становитиме 50% від місячного посадового окладу, встановленого чинним контрактом.
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