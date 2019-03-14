''Не може отримувати в 4 рази більше'': Гройсман накинувся на зарплату Коболєва

Прем'єр міністр Володимир Гройсман заявив, що нові умови контракту для голови НАК "Нафтогаз-України", запропоновані Наглядовою радою компанії, близькі до тих, які вимагає уряд.

З такою заявою він виступив під час робочої поїздки до Харківської області. Зазначимо, що нові умови контракту для голови НАК передбачають зниження його окладу удвічі і позбавлення щомісячних і квартальних премій.

"Вона (Наглядова рада. — Ред.) внесла пропозиції підписати новий контракт на нових умовах, які досить близькі до того, що я вимагав. Це одна з перших адекватних пропозицій, які отримав уряд від Наглядової ради. Будемо це проговорювати для фіналізації рішення", — заявив прем'єр.

Гройсман також додав, що чинний контракт із Коболєвим не буде продовжений на нинішніх умовах.

"Не може менеджмент української компанії отримувати в 4 рази більше, ніж аналогічні компанії у Європі. Більше того, мене не цікавить формальний контракт із зарплатою. У контракті має бути записано, що менеджмент компанії повинен забезпечити з 1 січня 2020 року повноцінне функціонування ГТС через анбандлінг і продовження контракту з транзиту газу з 2020 року. І друге — зростання обсягу видобутку газу", — наголосив глава уряду.

Андрій Коболєв

Зазначається, що у чинній стратегії з видобутку газу передбачено наростити обсяги до 18 млрд кубів, а наразі вони становлять 15 млрд.

Він також прокоментував інформацію про те, що в Україні можливо вдасться уникнути подальшого підвищення ціни на газ для населення.

"Уряд обмежив ціну — вона не може бути більше 8,55 за кубометр. Якщо "Нафтогаз" зможе продавати дешевше — я це підтримую. Якщо вони це зроблять, я це підтримую і вперед. Але у пропозиції "Нафтогазу" може бути пастка. Вони пропонують скасувати обмеження ціни. І якщо ми скасуємо обмеження, завтра вони прийдуть і скажуть, що ціна зросла і має бути (для споживачів) 10 або 11 грн. Я цього допустити не можу. У нас встановлена ​​межа — 8,55. Все, що нижче — цілком підтримую і навіть вимагаю. Чим дешевше продавати газ, тим краще", — підсумував Гройсман.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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