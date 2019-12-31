"Не мають права!" В Україні забили на сполох через проблеми авто на єврономерах

Голова Асоціації малого і середнього бізнесу Руслан Соболь заявив, що нова відстрочка штрафів для власників автомобілів на іноземній реєстрації стала не для всіх хорошим сигналом.

"Немає ніяких гарантій, що вони не попросять ще більших поступок через півроку", – повідомив Соболь у коментарі "Сегодня".

За його словами, постійно йти на поступки значить продовжувати збільшувати екологічну проблему.

"Ті, хто хотів розмитнити, вже це зробив, коли закон це дозволяв... Дуже багато автомобілів на єврономерах не мають права пересуватися по дорогах Європи, звідки їх привезли", – зазначив Соболь.

"Справа в тому, що з досягненням певного віку в Європі належить здавати автомобіль на утилізацію. А деякі продають їх українцям. Навіть за українськими екологічним стандартам вони приносять більше шкоди", – резюмував голова Асоціації малого і середнього бізнесу.

При цьому середній вік парку легкових автомобілів в Україні вже перевищує 22 роки. Це вдвічі більше в порівнянні з країнами ЄС. У антирейтингу найстаріших автопарків світу Україну випереджає тільки Куба.

Середній вік парку легкових автомобілів в Україні вже перевищує 22 роки

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у четвер, 19 вересня, підписав законопроект президента Володимира Зеленського про відтермінування введення штрафів для водіїв авто на єврономерах.

У Кабміні до кінця 2019 року мають намір спростити порядок розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації з урахуванням пропозицій "євробляхерів".

В Україні з початку дії штрафів для автомобілів на європейській реєстрації ("євробляхерів") складено понад 200 протоколів.

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