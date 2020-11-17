В Україні показали на фото жахливий стан дороги на Кишинів

Траса міжнародного значення М-13, яка веде на Кишинів (Молдова), знаходиться у жахливому стані.

"Сумновідома "бетонка" на Кишинів. В нас латано-перелатано, але їхати 90 реально. На території Миколаївської області – 1-2 передачі і повземо. 20 км за 2 години", – повідомила на Facebook журналістка Олена Шворак.

За її словами, місцями провалля на дорозі сягають півметра.

"Плити порепались, стали "на коня", місцями грають так, що просто з-під колес попередньої машини можуть накрити вашу. Ворушаться під ногами – наче живі", – пише Шворак.

"Тут гострі краї. І глибокі пастки. Одним словом, не їдьте туди! Особливо не їдьте туди вночі. На фото, там де мій Джук, зверніть увагу на заднє колесо. Левітація", – резюмувала журналістка.

Місцями провалля на дорозі сягають півметра Facebook Олена Шворак

Місцями провалля на дорозі сягають півметра Facebook Олена Шворак

Місцями провалля на дорозі сягають півметра Facebook Олена Шворак

Місцями провалля на дорозі сягають півметра Facebook Олена Шворак

Місцями провалля на дорозі сягають півметра Facebook Олена Шворак

Місцями провалля на дорозі сягають півметра Facebook Олена Шворак

Місцями провалля на дорозі сягають півметра Facebook Олена Шворак

Фото відповідної дороги шокувало користувачів мережі.

"Цю трасу всі намагаються минати, там просто неможливо їхати", – пише Анжела Дзінзюра.

"Не можу підібрати слів, але думок вагон", – наголосив Валентин Колесник.

"Таку товщину бетону розкришили наче крекер!" – резюмував Олег Трибиненко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці жовтня глава "Укравтодору" Олександр Кубраков пояснив, чому гроші з COVID-фонду витратили на дороги.