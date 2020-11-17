В Україні показали на фото жахливий стан дороги на Кишинів

Траса міжнародного значення М-13, яка веде на Кишинів (Молдова), знаходиться у жахливому стані.

"Сумновідома "бетонка" на Кишинів. В нас латано-перелатано, але їхати 90 реально. На території Миколаївської області – 1-2 передачі і повземо. 20 км за 2 години", – повідомила на Facebook журналістка Олена Шворак.

За її словами, місцями провалля на дорозі сягають півметра.

"Плити порепались, стали "на коня", місцями грають так, що просто з-під колес попередньої машини можуть накрити вашу. Ворушаться під ногами – наче живі", – пише Шворак.

"Тут гострі краї. І глибокі пастки. Одним словом, не їдьте туди! Особливо не їдьте туди вночі. На фото, там де мій Джук, зверніть увагу на заднє колесо. Левітація", – резюмувала журналістка.

Фото відповідної дороги шокувало користувачів мережі.

"Цю трасу всі намагаються минати, там просто неможливо їхати", – пише Анжела Дзінзюра.

"Не можу підібрати слів, але думок вагон", – наголосив Валентин Колесник.

"Таку товщину бетону розкришили наче крекер!" – резюмував Олег Трибиненко.

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