"Знаємо, хто за цим стоїть!" Зеленський прояснив масове закриття всіх гральних залів у країні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада закриває усі гральні зали через провал ухвалення закону про легалізацію грального бізнесу.

"Вчора Верховна Рада провалила ухвалення закону про легалізацію грального бізнесу. Ми знаємо, хто за цим стоїть", – повідомив голова держави, свідчить Telegram-канал Зеленського.

"Не хочете грати за прозорими правилами? Не хочете працювати цивілізовано і платити в бюджет?" – наголосив президент.

Після цього він запропонував зіграти по-іншому.

"Відсьогодні негайно закриваємо всі гральні зали. Думай...те", – резюмував Зеленський.

Володимир Зеленський заявив, що влада закриває усі гральні зали через провал ухвалення закону про легалізацію грального бізнесу

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