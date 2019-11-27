"Не гроші": НБУ озвучив головну ціль роботи з МВФ

Національний банк повідомив, що співпраця із Міжнародним валютним фондом показує, що Україна проводить реформи.
"Для України співпраця з МВФ – це, насамперед, не гроші. Це знак якості для інвесторів, що з Україною можна працювати", – заявив заступник голови НБУ Олег Чурій, передає пресслужба регулятора.
"Це знак, що країна проводить реформи для забезпечення економічного зростання, що Україна цікава для інвестування. Це найголовніше", – підкреслив він.
Раніше директор управління МВФ з питань Європи Пол Томсен зазначав, що організація розраховує на швидке завершення роботи місії в Україні та результативні переговори, незважаючи на наявність невирішених питань.
За його словами, важливою частиною обговорень буде питання очищення банківського сектору.
"Це одне з питань. Україна досягла прогресу. Ми знаємо, що існують виклики. Важливо, щоб не було відкату в досягненнях. Тому це важлива частина обговорень", – резюмував Томсен.
Співпраця з МВФ – це знак якості для інвесторів, що з Україною можна працювати
Як повідомляв OBOZREVATEL:
На початку вересня Україна остаточно розрахувалася з Міжнародним валютним фондом за програмою stand-by, розпочатою у 2014 році. Фінальні платежі склали загалом $156 млн у доларовому еквіваленті.
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