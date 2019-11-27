"Не гроші": НБУ озвучив головну ціль роботи з МВФ

Національний банк повідомив, що співпраця із Міжнародним валютним фондом показує, що Україна проводить реформи.

"Для України співпраця з МВФ – це, насамперед, не гроші. Це знак якості для інвесторів, що з Україною можна працювати", – заявив заступник голови НБУ Олег Чурій, передає пресслужба регулятора.

"Це знак, що країна проводить реформи для забезпечення економічного зростання, що Україна цікава для інвестування. Це найголовніше", – підкреслив він.

Раніше директор управління МВФ з питань Європи Пол Томсен зазначав, що організація розраховує на швидке завершення роботи місії в Україні та результативні переговори, незважаючи на наявність невирішених питань.

За його словами, важливою частиною обговорень буде питання очищення банківського сектору.

"Це одне з питань. Україна досягла прогресу. Ми знаємо, що існують виклики. Важливо, щоб не було відкату в досягненнях. Тому це важлива частина обговорень", – резюмував Томсен.

Співпраця з МВФ – це знак якості для інвесторів, що з Україною можна працювати

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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