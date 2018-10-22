"Не дозволю "русского міра": Порошенко поставив на місце критиків нового тарифу на газ

Президент Петро Порошенко закликав українців не вірити популістам, які обіцяють зниження ціни на природний газ, оскільки зробити це буде можливо лише повернувшись у "російську газову кабалу".

З такою заявою український лідер виступив на зустрічі з колективом Рахункової палати України у Києві, передає сайт глави держави.

"Послухайте сьогодні обіцянки популістів здешевити газ у два, у три, у чотири, деякі договорилися, — у шість разів знизити ціну. Це можна зробити лише шляхом повернення у російську газову кабалу", — заявив президент.

Він наголосив, що не дозволить за жодних обставин повернути Україну "в газову кабалу" Росії.

"Тільки-но ледве вибралися з цієї кабали і зараз знову намагаються туди повернутися. Повернути країну в так званий "русскій мір" я не дозволю у жодному разі. Раджу менше слухати солодкі голоси псевдозахисників. Чому? Тому що меду в них багато, а правди — мало, або, може, і зовсім немає", — сказав Порошенко.

Він також прокоментував ситуацію, що склалася з державним гарантованим боргом.

"А найбільше нахапалися кредитів саме ті політичні сили, які сьогодні голосніше за всіх захищають простий народ. $54 мільярди — ось загальна боргова спадщина, яку нагуляли сьогоднішні "правдоборці" у 2007-2013 роках, коли були владою відповідні політичні сили. Тепер за ними хтось має прибрати, вибачте - віддати", — зазначив глава держави.

Український лідер також нагадав про обіцянки і взяті на себе владою України зобов'язання вирівняти внутрішні ціни на газ із імпортними.

"Не зайвим буде нагадати, що зобов'язання зрівняти внутрішні ціни на газ із ціною імпортного газу Україна взяла, коли Гройсман (чинний прем'єр-міністр. — Ред.) ще був мером Вінниці. Відповідний меморандум з МВФ був підписаний 31 жовтня 2008 року... Подібні зобов'язання мають не персональний, а міжнародно-правовий характер. Хоча зобов'язання і гроші брали одні, а повертати гроші повинні інші", — констатував президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, газ в Україні з 1 листопада подорожчає з 6,9 до 8,5 грн за кубометр. За таким тарифом блакитне паливо купуватимуть і населення, і підприємства-постачальники комунальних послуг. Таке рішення було прийняте на засіданні Кабінету міністрів 19 жовтня.

Зі свого боку Володимир Гройсман пояснив, що таке рішення необхідно було прийняти через загрозу дефолту в країні.