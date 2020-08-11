Еще в середине июля в интервью "Радио Свобода" министр финансов Сергей Марченко сообщил о том, что в Украине практически исчерпан фонд, созданный для борьбы с Covid–19. "Мы уже практически подошли к тому времени, что я могу сказать: "коронавирусный" фонд мы уже исчерпали", - заявил министр. Также Министр финансов подчеркнул, что деньги на проведение местных выборов также выделили из "коронавирусного" фонда.

На фоне этого заявления, я решила подробнее разобраться с этим фондом. Вот тут и выяснилось много занимательного.

Для начала я зашла на сайт Министерства финансов и увидела странную картину. По состоянию на 31.07.2020 (т.е. через две недели после интервью Марченко) из коронавирусного фонда потрачено 14 млрд. гривен при том, что сам фонд составляет 65,96 млрд. гривен. Таким образом, фонд израсходован на 21,2%. Как эта информация сочетается со словами министра об исчерпанном фонде? Кто ошибается: министр или сайт министерства?

Далее я решила изучить нормативную базу для выяснения целевого использования средств. И здесь меня снова ждал сюрприз. Оказывается, эти деньги можно тратить практически на все. Помимо расходов на медицину, предусмотрена возможность траты средств на улучшение транспортного сообщения, строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог, доплаты военнослужащим, полицейским и прочее. Не знаю, каким образом можно прицепить коронавирус к дорогам и зарплатам полицейским? Возможно, необходимо было доплатить сверхурочные четырнадцати полицейским, гонявшимся за пловцом в Гидропарке? Кстати, пловец в последствие выиграл суд…

После того, как я поняла, что деньги можно тратить на что угодно, я проанализировала планируемое распределение средств коронавирусного фонда. И снова информация, мягко говоря, удивляет. Практически 66 миллиардов гривен из коронавирусного фонда планируется использовать следующим образом:

• Больше половины средств (35 миллиардов гривен) запланировано потратить на ремонт и строительство дорог (не на медицину!);

• Около 7 миллиардов гривен будет потрачено на финансовую помощь фонду страхования на случай безработицы;

• Почти 6 миллиардов гривен - на доплаты медицинским работникам;

• 5,3 миллиарда – на оборудование опорных больниц;

• Почти 3 миллиарда - на обеспечение лабораторий Министерства здравоохранения и закупку средств индивидуальной защиты;

• По 2,5 миллиарда гривен – на доплаты военнослужащим и полицейским и финансовую помощь фонду социального страхования (в т.ч. больничные);

• Около 1,7 миллиардов на строительство и ремонт приемных отделений опорных больниц;

• По 1 миллиарду на помощь детям предпринимателей и поддержку культуры;

• Остальные 0,9 миллиарда гривен на прочую поддержку.

Думаю, что не только меня удивляет такое планируемое распределение средств, когда большая часть средств коронавирусного фонда должна идти на меры, не связанные с борьбой с этой болезнью. И совсем непонятно, где в коронавирусном фонде наш министр финансов нашел средства на проведение местных выборов? Но это еще что. Планы – это всего лишь планы.

Давайте рассмотрим фактическое расходование средств. Как я писала выше, по состоянию на 31.07.2020 года из коронавирусного фонда потрачено 14 миллиардов гривен. Распределение этих средств по статьям расходов следующее:

• Немногим более 6 миллиардов гривен потрачено на финансовую помощь фонду страхования на случай безработицы;

• 3,5 миллиарда гривен – на ремонт и строительство дорог;

• 1,8 миллиарда гривен – на доплаты военнослужащим и полицейским;

• 1,6 миллиарда гривен – на финансовую помощь фонду социального страхования (в т.ч. больничные);

• 0,5 миллиарда гривен - на помощь детям предпринимателей;

• 0,3 миллиарда гривен - на обеспечение лабораторий Министерства здравоохранения и закупку средств индивидуальной защиты;

• 0,3 миллиарда гривен – прочее.

Если честно, мне очень трудно сдерживать эмоции – в моей голове не укладывается подобная ситуация! Я не понимаю, как можно не доплатить медикам, находящимся на фронте борьбы с коронавирусом (из запланированных 6 миллиардов гривен не выплачено ни одной копейки) и при этом заплатить военным и полицейским? Не укладывается в голове, как можно ремонтировать дороги, привязывая это к борьбе с коронавирусом, и не дать нормального обеспечения лабораториям Министерства охраны здоровья, не закупить достаточного количества средств защиты? И, конечно, как обычно не понятно, где черпает информацию министр финансов,господин Марченко, и как он управляет финансами нашей страны?

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