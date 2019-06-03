"Не дивлячись на доручення Путіна": в Росії висміяли різке збіднення

У Російській Федерації доходи громадян з 2015 року впали на 8%.

При цьому в Кремлі неодноразово давали доручення щодо підвищення забезпеченості населення, повідомляє Telegram-канал "МБХватит".

"Доходи трохи припали, нам потрібно переломити тенденцію", – заявляв президент Росії Володимир Путін у 2016 році.

"У Росії почалося стійке зростання доходів", – зазначив він у 2018 році.

"Ми бачимо, що відбувається з доходами, і знаємо, що потрібно зробити", – заявив прес-секретар російського глави Дмитро Пєсков.

"Доходи росіян – найбільш неслухняна річ у країні. Незважаючи на доручення Путіна, вони продовжують падати", – відзначають автори публікації.

Доходи росіян з 2015 року впали на 15% Telegram-канал "МБХватит"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

У той же час російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 році на росіян може чекати інфляційний шок.

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