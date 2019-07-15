"Не брешіть!" Зеленського тицьнули носом у парад на День Незалежності

Вартість проведення параду на День Незалежності буде приблизно в 10 разів нижчою, ніж озвучена президентом України Володимиром Зеленським сума 300 млн грн.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр інфраструктури Володимир Омелян. "Відверто, мене здивувала вартість параду, яку озвучив президент. 300 млн грн. І скасував парад, нехай краще виплатимо кожному військовому на День Незалежності Зелену або Володину тисячу. Ну, ок. Правда, улюблена Франція і США в цьому році паради провели. А ми не будемо, воюють же вони, а не ми, нам патріотичний дух і віру в перемогу піднімати не потрібно", — написав міністр.

За його словами, американські ЗМІ писали, що вартість параду на День незалежності США у Вашингтоні була 1,2 млн доларів, що приблизно становить 30 млн грн.

"Обережно запитав у наших військових, вони підтвердили, що вартість параду — 25, максимум 50 млн гривень!!! Тобто, маємо справу зі звичайною брехнею. Скасувати парад — це виплатити кожному солдату по 100 грн із копійками. Є ще одне питання. Звідки візьмуться додаткові 250-275 млн грн? Бюджетом Міноборони це не передбачено, парламент фінансування не збільшив. Єдиний спосіб, у рамках існуючого фінансування переглянути й скоротити інші статті фінансування армії: харчування, обмундирування, озброєння. Тобто, з однієї кишені у воїнів забрали, в іншу поклали — бінго, політичний профіт!" — прояснив Омелян.

Він також дав пораду Зеленському, що парад потрібно провести: "Моя порада, не морочіть голову. Парад треба проводити. Коштує він 30 млн грн. Не хочете — не приходьте, проведемо без Вас. І не брешіть!".

Відзначимо, Зеленський уже підписав указ про святкування Дня Незалежності. Парад у документі не згадується.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що має намір відмовитися від параду на День Незалежності 24 серпня, виділивши гроші на премії для військовослужбовців.

Рішення президента викликало обурення в українців. У мережі бурхливо відреагували на його ініціативу, а на сайті глави держави вже з'явилася петиція про проведення параду.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що на 24 серпня, у День Незалежності, повинен бути військовий парад. Під час засідання уряду 10 липня він доручив Міністерству фінансів і Міністерству оборони порахувати вартість його проведення і знайти кошти на це.

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