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18 жовтня • оновлено в 23:55
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"Не 70 тисяч, а безкоштовно": глава податкової заспокоїв українських підприємців

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Українським підприємцям не доведеться витрачати гроші на касові апарати, передбачені новим законом, оскільки їм нададуть державну програму на безоплатній основі.

Таку заяву зробив глава Державної податкової служби Сергій Верланов в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" у п'ятницю, 18 жовтня (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Розповім про безоплатність реєстраторів розрахункових операцій. Перше, що зробив цей закон,електронні РРО в смартфоні, в комп'ютеріце безкоштовно. Чорним по білому написано, що держава в особі Державної податкової служби зобов'язана розробити програму. Вона вже є", – сказав Верланов.

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Верланов заспокоїв українців через безкоштовні РРО

Верланов заспокоїв українців через безкоштовні РРО

Скріншот з відео

За його словами, всі бажаючі зможуть завантажити програму на сайті. "Коли говорять, що доведеться за 70 тисяч, за 5 тисяч купити касові апарати – це не відповідає дійсності. Хочу всіх заспокоїти – все буде безкоштовно. З 1 січня 2020 року зазначену програму ми випустимо для всіх у тестовому режимі", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нардепка від фракції "Слуга народу", заступниця голови комітету Верховної Ради з економічного розвитку Роксолана Підласа запевнила, що ФОП не постраждають від нововведень про касові апарати.

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Особа
Сергій Верланов
Місце
Україна
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