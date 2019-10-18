"Не 70 тисяч, а безкоштовно": глава податкової заспокоїв українських підприємців

Українським підприємцям не доведеться витрачати гроші на касові апарати, передбачені новим законом, оскільки їм нададуть державну програму на безоплатній основі.

Таку заяву зробив глава Державної податкової служби Сергій Верланов в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" у п'ятницю, 18 жовтня (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Розповім про безоплатність реєстраторів розрахункових операцій. Перше, що зробив цей закон, – електронні РРО в смартфоні, в комп'ютері – це безкоштовно. Чорним по білому написано, що держава в особі Державної податкової служби зобов'язана розробити програму. Вона вже є", – сказав Верланов.

Верланов заспокоїв українців через безкоштовні РРО Скріншот з відео

За його словами, всі бажаючі зможуть завантажити програму на сайті. "Коли говорять, що доведеться за 70 тисяч, за 5 тисяч купити касові апарати – це не відповідає дійсності. Хочу всіх заспокоїти – все буде безкоштовно. З 1 січня 2020 року зазначену програму ми випустимо для всіх у тестовому режимі", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нардепка від фракції "Слуга народу", заступниця голови комітету Верховної Ради з економічного розвитку Роксолана Підласа запевнила, що ФОП не постраждають від нововведень про касові апарати.

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