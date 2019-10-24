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24 жовтня • оновлено в 16:41
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НБУ знизив облікову ставку: як це вплине на українців

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Національний банк України в четвер, 24 жовтня, вирішив знизити облікову ставку до 15,5%.

З вересня цього року облікова ставка в країні становила 16,5% річних, свідчать дані НБУ.

"Національний банк продовжує цикл пом'якшення монетарної політики, оскільки бачить стійку тенденцію до уповільнення інфляції до мети 5%", – повідомили представники регулятора.

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У правлінні НБУ підкреслили, що в основі цієї тенденції – поступове ослаблення фундаментального тиску на ціни, ознакою якого є стрімке уповільнення базової інфляції.

"Жорстка монетарна політика стала однією з причин зміцнення обмінного курсу і поліпшення інфляційних очікувань. Це помітно позначається на цінах і перевищує вплив факторів, які, навпаки, тиснуть на ціни в бік підвищення, зокрема, вплив все ще стійкого споживчого попиту", – заявили в НБУ.

За прогнозами регулятора, інфляція в цьому році знизиться до 6,3%, а в наступному – увійде в цільовий діапазон і досягне середньострокових 5%.

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"Як і раніше, найбільш різке зниження облікової ставки очікується протягом 2020 року разом з поверненням інфляції до цільового діапазону і поліпшенням інфляційних очікувань", – резюмували представники регулятора.

Зниження облікової ставки призводить до здешевлення кредитів (приблизно на 70% від зниження облікової ставки).

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук ще до свого призначення пообіцяв кредити для бізнесу в Україні по 12-13% вже в 2020 році.

Для цього облікову ставку потрібно знизити до 8-9% (про такі плани на 2020-2021 роки заявив глава НБУ Яків Смолій).

Національний банк продовжує цикл пом'якшення монетарної політики, оскільки бачить стійку тенденцію до уповільнення інфляції

Національний банк продовжує цикл пом'якшення монетарної політики, оскільки бачить стійку тенденцію до уповільнення інфляції

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Федеральна резервна система США вперше з грудня 2008 року пішла на пом'якшення грошово-кредитної політики і знизила облікову ставку на 0,25 процентного пункту.

З 1 серпня ставка федеральних фондів, яка регулює вартість доларових кредитів в усьому світі, буде встановлена в діапазоні 2-2,25% річних.

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Місце
Україна
Теги
НБУ підвищення облікової ставки облікова ставка
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