НБУ знизив облікову ставку: як це вплине на українців

Національний банк України в четвер, 24 жовтня, вирішив знизити облікову ставку до 15,5%.

З вересня цього року облікова ставка в країні становила 16,5% річних, свідчать дані НБУ.

"Національний банк продовжує цикл пом'якшення монетарної політики, оскільки бачить стійку тенденцію до уповільнення інфляції до мети 5%", – повідомили представники регулятора.

У правлінні НБУ підкреслили, що в основі цієї тенденції – поступове ослаблення фундаментального тиску на ціни, ознакою якого є стрімке уповільнення базової інфляції.

"Жорстка монетарна політика стала однією з причин зміцнення обмінного курсу і поліпшення інфляційних очікувань. Це помітно позначається на цінах і перевищує вплив факторів, які, навпаки, тиснуть на ціни в бік підвищення, зокрема, вплив все ще стійкого споживчого попиту", – заявили в НБУ.

За прогнозами регулятора, інфляція в цьому році знизиться до 6,3%, а в наступному – увійде в цільовий діапазон і досягне середньострокових 5%.

"Як і раніше, найбільш різке зниження облікової ставки очікується протягом 2020 року разом з поверненням інфляції до цільового діапазону і поліпшенням інфляційних очікувань", – резюмували представники регулятора.

Зниження облікової ставки призводить до здешевлення кредитів (приблизно на 70% від зниження облікової ставки).

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук ще до свого призначення пообіцяв кредити для бізнесу в Україні по 12-13% вже в 2020 році.

Для цього облікову ставку потрібно знизити до 8-9% (про такі плани на 2020-2021 роки заявив глава НБУ Яків Смолій).

Національний банк продовжує цикл пом'якшення монетарної політики, оскільки бачить стійку тенденцію до уповільнення інфляції

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Федеральна резервна система США вперше з грудня 2008 року пішла на пом'якшення грошово-кредитної політики і знизила облікову ставку на 0,25 процентного пункту.

З 1 серпня ставка федеральних фондів, яка регулює вартість доларових кредитів в усьому світі, буде встановлена в діапазоні 2-2,25% річних.

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