НБУ знизив облікову ставку до найнижчого рівня в історії: як вплине на українців

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 8% до 6% з 12 червня 2020 року. Це – найнижчий рівень облікової ставки за історію незалежної України.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"З високою імовірністю споживчий та інвестиційний попит залишатиметься пригніченим довше, ніж прогнозувалося у квітні. З одного боку, це утримуватиме інфляцію нижче цільового рівня довше, ніж передбачає квітневий прогноз. З іншого боку, це означає, що падіння української економіки може бути глибшим, ніж очікувалося. Такий розвиток подій вимагає подальшого пом'якшення монетарної політики для підтримання економіки на етапі поступового згортання карантину", – пояснили в Нацбанку.

Облікова ставка – вартість грошей в економіці. Грубо кажучи, це той відсоток, під який НБУ кредитує банки. Також від цього показника залежить і ціна на боргові державні папери – ОВДП (облігації внутрішньої держпозики).

Як зниження ставки вплине на українців

Облікова ставка впливає на вартість кредитів, що надаються Нацбанком комерційним фінустановам. Чим вона нижча, тим менше коштують банкам позики рефінансування, тим дешевше вони пропонують власні кредити, тим більше позичальників оформлює позики.

До чого призведе низька облікова ставка:

знизяться ставки на ОВДП;

долар може подорожчати;

ставки на кредити і депозити – знизяться;

прискориться зростання цін.

У 2019-му саме високі ставки на ОВДП призвели до рекордного зміцнення гривні. Цього ж року нова політика Нацбанку ситуацію змінить. Якщо облікову ставку продовжать знижувати, прибутковість від наших боргових паперів впаде і охочих їх купити стане менше. Іноземці не будуть продавати долари для покупки облігацій, пропозиція валюти знизиться і курс піде вгору.

Інфляція

Зазначається, що інфляція у квітні-травні коливалася навколо позначки 2% і була меншою, ніж очікувалося, та нижчою за цільовий діапазон 5% ± 1 в.п.

"Інфляційний тиск залишався слабким насамперед через відчутне падіння споживчого попиту на продукти харчування і товари не першої необхідності. Крім цього, інфляцію стримувало здешевлення енергоносіїв, збільшення пропозиції овочів та “замороження” цін на значну кількість послуг під час карантину. Ці чинники нівелювали ефекти березневого послаблення гривні та все ще підвищеного попиту на окремі товари в першій половині квітня, які на сьогодні повністю вичерпані", – пояснив регулятор.

При цьому надалі інфляція зростатиме помірними темпами, але ймовірно повертатиметься в цільовий діапазон довше, ніж прогнозувалося.

На це в НБУ назвали три причини:

споживчий та інвестиційний попит залишається досить пригніченим;

ситуація на валютному ринку, від якої суттєво залежить вартість споживчого кошику, є сприятливою для низької інфляції.

поліпшуються інфляційні очікування населення та фінансових аналітиків.

Зараз, за даними НБУ, інфляція, яку вони очікують через 12 місяців, зрівнялася із середньостроковою ціллю Національного банку.

Співпраця з МВФ

НБУ відзначає, що реалізувалося ключове припущення – продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

9 червня Рада директорів МВФ ухвалила нову програму співпраці з Україною – Stand-By Arrangement – на суму близько 5 млрд дол. США тривалістю 18 місяців. Сьогодні надійде перший транш на 2,1 млрд дол. США. Це відкрило доступ до фінансування Світового банку, а також Євросоюзу, перші 500 млн євро від якого вже надійшли на рахунок уряду. Очікується, що загальний обсяг офіційного фінансування в цьому році становитиме понад 5 млрд дол. США, більше половини якого – від МВФ.

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