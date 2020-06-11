НБУ знизив облікову ставку до найнижчого рівня в історії

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 8% до 6% з 12 червня 2020 року. Це – найнижчий рівень облікової ставки за історію незалежної України.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"З високою імовірністю споживчий та інвестиційний попит залишатиметься пригніченим довше, ніж прогнозувалося у квітні. З одного боку, це утримуватиме інфляцію нижче цільового рівня довше, ніж передбачає квітневий прогноз. З іншого боку, це означає, що падіння української економіки може бути глибшим, ніж очікувалося. Такий розвиток подій вимагає подальшого пом'якшення монетарної політики для підтримання економіки на етапі поступового згортання карантину", – пояснили в Нацбанку.

Облікова ставка – це ключовий показник для цілої низки сфер, який вплине на кожного українця.

Інфляція

Зазначається, що інфляція у квітні-травні коливалася навколо позначки 2% і була меншою, ніж очікувалося, та нижчою за цільовий діапазон 5% ± 1 в.п.

"Інфляційний тиск залишався слабким насамперед через відчутне падіння споживчого попиту на продукти харчування і товари не першої необхідності. Крім цього, інфляцію стримувало здешевлення енергоносіїв, збільшення пропозиції овочів та “замороження” цін на значну кількість послуг під час карантину. Ці чинники нівелювали ефекти березневого послаблення гривні та все ще підвищеного попиту на окремі товари в першій половині квітня, які на сьогодні повністю вичерпані", – пояснив регулятор.

При цьому надалі інфляція зростатиме помірними темпами, але ймовірно повертатиметься в цільовий діапазон довше, ніж прогнозувалося.

На це в НБУ назвали три причини:

споживчий та інвестиційний попит залишається досить пригніченим;

ситуація на валютному ринку, від якої суттєво залежить вартість споживчого кошику, є сприятливою для низької інфляції.

поліпшуються інфляційні очікування населення та фінансових аналітиків.

Зараз, за даними НБУ, інфляція, яку вони очікують через 12 місяців, зрівнялася із середньостроковою ціллю Національного банку.

Співпраця з МВФ

НБУ відзначає, що реалізувалося ключове припущення – продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

9 червня Рада директорів МВФ ухвалила нову програму співпраці з Україною – Stand-By Arrangement – на суму близько 5 млрд дол. США тривалістю 18 місяців. Сьогодні надійде перший транш на 2,1 млрд дол. США. Це відкрило доступ до фінансування Світового банку, а також Євросоюзу, перші 500 млн євро від якого вже надійшли на рахунок уряду. Очікується, що загальний обсяг офіційного фінансування в цьому році становитиме понад 5 млрд дол. США, більше половини якого – від МВФ.

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