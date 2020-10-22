В Україні зберегли найнижчу облікову ставку в історії: що буде з кредитами

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 6% річних – найнижчому рівні за всю історію незалежної України. Чим нижче облікова ставка – тим нижчі відсотки на кредити, які комерційні банки видають населенню.

Про це заявив голова НБУ Кирило Шевченко 22 жовтня під час брифінгу щодо рішень правління Національного банку з монетарної політики, передає пресслужба Нацбанку. Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками.

Вона впливає на вартість кредитів, що надає НБУ комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожче обходяться банкам позики рефінансування, тим дорожче вони пропонують власні кредити, тим менше позичальників оформляють позики.

Зазначається, що в умовах високого рівня невизначеності монетарна політика НБУ залежатиме насамперед від розвитку епідемічної ситуації та затверджених параметрів бюджетної політики.

"Якщо пожвавлення внутрішнього попиту та ділової активності виявиться нестійким унаслідок збільшення захворюваності, Національний банк зможе підтримати економіку подальшим зниженням облікової ставки. Водночас Національний банк також готовий підвищити облікову ставку у 2021 році в разі посилення інфляційного тиску", – сказано у повідомленні.

Також НБУ допускає зростання облікової ставки до 7,5% до кінця 2021 року з подальшим зниженням до 6,5% до кінця 2022 року. Такі дані прогнозу кривої ставки Нацбанку. Згідно з ним, з імовірністю в 30% облікова ставка до кінця 2021 року буде перебувати в діапазоні 6-8,5%, а до кінця 2022 – 4,3-8%.

Зокрема на брифінгу НБУ зробили декілька важливих заяв:

Як низька облікова ставка вплине на українців

Облікова ставка впливає на вартість кредитів, що надає Нацбанк комерційним фінустановам. Чим вона нижча, тим дешевше виходять банкам позики рефінансування, тим дешевше вони пропонують власні кредити, тим більше позичальників оформлюють позики.

Чим дешевші кредити для бізнесу, тим швидше розвивається економіка.

До чого призведе низька облікова ставка:

знизяться ставки на ОВДП;

долар може подорожчати;

ставки на кредити і депозити знизяться;

прискориться зростання цін.

У 2019-му саме високі ставки на ОВДП призвели до рекордного зміцнення гривні. Цього ж року нова політика Нацбанку ситуацію змінить. Якщо облікову ставку продовжать знижувати, прибутковість від наших боргових паперів впаде і охочих їх купити стане менше. Іноземці не продаватимуть долари для купівлі облігацій, пропозиція валюти знизиться й курс піде вгору.

Як повідомляв OBOZREVATEL, правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 8% до 6% з 12 червня 2020 року.