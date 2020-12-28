НБУ забракував продаж "БТА Банку" соратнику Лукашенка
Національний банк України відмовив громадянину республіки Білорусь Миколі Варабью у погодженні продажу "БТА Банку".
Бізнесмен опинився у третьому пакеті санкцій Євросоюзу за фальсифікацію президентських виборів в Білорусі. Саме це стало головною причиною відмови, повідомляє пресслужба НБУ.
"Вищезазначене рішення ухвалене в зв’язку з тим, що ділова репутація заявника не є бездоганною. Відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку застосування санкцій до особи є підставою втрати нею бездоганної ділової репутації протягом строку дії санкцій та трьох років після їх скасування", – йдеться у повідомленні.
Також однією з підстав рішення НБУ стало неподання достатніх документів та інформації для підтвердження фінансового стану та джерел його коштів.
У Білорусі Варабью належить "Абсолютбанк", нафтотрейдер "Інтерсервіс", експедиторська компанія "БелКазТранс", об'єкти нерухомості та інші підприємства.
У грудні 2020 року стало відомо, що Антимонопольний комітет України дав Варабью дозвіл на покупку українського БТА Банку.
В Україні бізнесмен володіє ТОВ "Прикарпат Західтранс", якому належить ділянка нафтопроводу Самарсько-Західного напрямку. Він призначений для перекачування дизельного палива з Росії та Білорусі, як для внутрішнього ринку України, так і для транзиту в Європу, зокрема в Угорщину.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У жовтні в чорний список ЄС потрапили близько 40 осіб. Вони несуть відповідальність за фальсифікацію результатів президентських виборів і порушення прав людини.
При цьому сам Лукашенко спочатку до санкційного списку не ввійшов. Президент Франції Еммануель Макрон підкреслив, що ЄС не ввів санкції проти нього, оскільки це підірвало б вимогу Брюсселя почати діалог з опозицією за посередництва ОБСЄ і звільнити політв'язнів.
Через місяць санкції розширили і тоді в них потрапив Лукашенко і його син Віктор.
16 грудня посли Європейського Союзу затвердили введення нового пакету санкцій проти влади Білорусі. Нові обмеження зачеплять 29 осіб і 7 суб'єктів.