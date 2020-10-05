НБУ висловив недовіру Рожковій і Сологубу

Валентина Гембарська Економіка 17:54, 5.10.2020

Рада Національного банку України оголосила догану і висловила недовіру першій заступниці голови НБУ Катерині Рожковій і заступнику глави Нацбанку Дмитру Сологубу.

Про це повідомляє прес-служба регулятора в понеділок, 5 жовтня. Їм оголосили догану.

"Рада також розглянула низку організаційних і кадрових питань, зокрема, за порушення розпорядчих актів НБУ, Кодексу етики працівника НБУ, правил внутрішнього розпорядку для працівників НБУ, порушення вимог КЗпП України, вирішив: оголосити догану Катерині Рожковій і Дмитру Сологубу. Висловити недовіру Рожковій і Сологубу", – йдеться в повідомленні.

На нараді НБУ оголосили догану Рожковій
НБУ
Заступник голови НБУ Сологуб також отримав попередження
НБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 жовтня ФГВФО зажадав від Рожкової 1,5 млрд грн за "Платинум Банк".

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