НБУ випустить монету 5 гривень з новим дизайном. Фото
В Україні з 26 листопада введуть в обіг пам'ятну монету номіналом 5 гривень. Вона буде присвячена 175-річчю створення Кирило-Мефодіївського товариства.
Про це повідомляє пресслужба Нацбанку. Монета виготовлена з нейзильберу, тираж складе 30 тисяч.
"Присвячена українській таємній організації, що виникла в Києві наприкінці 1845 року, що було одним з проявів піднесення національного руху та активізації загальнослов’янського руху. Кирило-Мефодіївському товариству належить визначне місце в розвитку національно-політичної та історичної думки, становленні української ідеї", – нагадали у Нацбанку.
На аверсі монети розміщено: угорі на дзеркальному тлі – малий Державний Герб України, по обидва боки від якого – 2020, над гербом – напис Україна; під гербом – номінал монети 5 гривень; по обидва боки від герба та написів – стилізовані пагони з листками;
На реверсі монети: на дзеркальному тлі зображено портрети членів товариства: Шевченка, Костомарова, Куліша. Унизу – відбиток сургучевої печатки; написи: Кирило-Мефодіївське товариство, 175 років.
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