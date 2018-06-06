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НБУ викрили в колосальних витратах на елітний готель

1.7тЧитати новину російською

Національний банк України витратив 1,6 млн гривень на проведення спільної конференції з Центробанком Польщі в елітному готелі Hilton в Києві.

"Поляки солодко поспали, смачно поїли і, напевно, зовсім скоро польський Центробанк визнає наш НБУ найбільш передовим в Східній Європі", - пише в Facebook журналістка Олена Лисенко.

За її словами, під час кризи мільйонами не розкидаються, особливо "коли вся країна навколо МВФ стрибає".

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"Ну а нашому регулятору треба буде добре подумати, на чому заощадити потрібну суму - в кращих традиціях Гонтаревої: якщо структура витрачає - повинна і економити. Може б на персоналі, як вона сама і робила?" - резюмувала Лисенко.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше НБУ програв екс-власникам Приватбанку Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову в Київському апеляційному господарському суді і не зможе забрати у них гірськолижний курорт "Буковель".

Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
національний банк України
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