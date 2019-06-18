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НБУ скасував обов'язковий продаж валюти для бізнесу

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Національний банк України скасував вимогу про обов'язковий продаж бізнесом валютних надходжень.

Про це повідомляє прес-служба НБУ. Про відповідне рішення, яке було ухвалено з метою спрощення ведення бізнесу в Україні, стало відомо у вівторок, 18 червня.

"Норма, яка зобов'язує підприємців продавати 30% валютної виручки на міжбанківському валютному ринку, перестане діяти з 20 червня 2019 року. Надходження бізнесу, зараховані на їх розподільчі рахунки протягом 19 червня, вже не підлягають обов'язковому продажу", – сказано в повідомленні.

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НБУ скасував продаж валюти для бізнесу

НБУ скасував продаж валюти для бізнесу

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При цьому, в НБУ запевнили, що чергове валютне послаблення не позначиться на макрофінансовій стабільності. "За статистикою останніх років, коли норматив обов'язкового продажу валютних надходжень склав 50%, так і з 1 березня 2019 року, коли він був зменшений до 30%, бізнес у цілому продавав більше 90% валюти", – пояснили в банку.

Національний банк відзначає, що таке рішення продовжує валютну лібералізацію відповідно до дорожньої карти, яка передбачає поступове зняття всіх валютних обмежень відповідно до поліпшення макроекономічних умов в Україні.

Скасування обов'язкового продажу валюти, зазначили в НБУ, є черговим кроком на шляху до вільного руху капіталу, визначеного однією із стратегічних цілей банку.

НБУ скасував обов'язковий продаж валюти для бізнесу

bank.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 7 лютого набув чинності закон "Про валюту і валютні операції". Всього Національний банк послабив більше 30 обмежень для бізнесу.

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Місце
Україна
Теги
НБУнаціональний банк України
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