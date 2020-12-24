8000 грн "від Зеленського": НБУ скасував комісію з виплат

Національний банк України зробив безкоштовними операції з виплати матеріальної допомоги від держави населенню та бізнесу під час посиленого карантину.

Як повідомила пресслужба регулятора, з 22 грудня 2020 року НБУ вніс відповідні зміни до тарифів за послуги в Системі електронних платежів Національного банку.

"За ініціативи президента України у грудні цього року уряд вирішив надати матеріальну допомогу громадянам, які можуть втратити доходи через посилення карантину в січні 2021 року. Виплата такої одноразової матеріальної допомоги здійснюватиметься із рахунку Пенсійного фонду України, відкритого в Ощадбанку. Цей банк переказуватиме кошти на банківські рахунки громадян, які вони зазначили в заяві на отримання допомоги від держави. Також безоплатними будуть і операції з повернення банками незарахованих сум коштів матеріальної допомоги через певні причини", – сказано в повідомленні.

Система електронних платежів Національного банку (СЕП) – державна банківська платіжна система, що забезпечує проведення міжбанківського переказу через рахунки, відкриті в Національному банку України.

Для банків-учасників системи діють тарифи на оброблення електронних розрахункових документів та електронних розрахункових повідомлень замовника в СЕП, що залежать від суми платежу:

від 0 до 5 000,00 грн – 0,35 грн, без ПДВ;

від 5 000,01 до 100 000,00 грн – 1,20 грн без ПДВ;

від 100 000,01 грн – 10 грн, без ПДВ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, виплати 8000 гривень підприємцям, чий бізнес постраждав внаслідок карантину, почалися із середи, 23 грудня.

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