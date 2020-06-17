НБУ сильно знизив курс долара: скільки коштує гривня 17 червня
Національний банк України встановив офіційний курс долара на 17 червня на рівні 26,74 грн. У такий спосіб він знизився на 10 копійок.
Євро водночас подорожчало на 3 копійки та зупинилося на позначці 30,23 грн.
Про це сказано на сайті Національного банку України.
Курс НБУ на 17 червня
100 доларів США – 2674 грн (-10 коп.)
100 євро – 3023 грн (+3 коп.)
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 26,61 грн/$
Продаж – 26,9 грн/$
Євро:
Купівля – 29,7 грн/€
Продаж – 30,29 грн/€
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 26,75 грн/$
Продаж – 26,8 грн/$
Євро:
Купівля – 30,0 грн/€
Продаж – 30,09 грн/€
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 26,77 грн/$
Продаж – 26,81 грн/$
Євро:
Купівля – 29,97 грн/€
Продаж – 30,10 грн/€
Як повідомляв OBOZREVATEL, НБУ встановив офіційний курс долара на 16 червня на рівні 26,83 грн. У такий спосіб він зріс на 11 копійок.