НБУ сильно знизив курс долара: скільки коштує гривня 17 червня

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 17 червня на рівні 26,74 грн. У такий спосіб він знизився на 10 копійок.

Євро водночас подорожчало на 3 копійки та зупинилося на позначці 30,23 грн.

Про це сказано на сайті Національного банку України.

Курс НБУ на 17 червня

100 доларів США – 2674 грн (-10 коп.)

100 євро – 3023 грн (+3 коп.)

Курс валют

Курс валют

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 26,61 грн/$

Продаж – 26,9 грн/$

Курс валют

Євро:

Купівля – 29,7 грн/€

Продаж – 30,29 грн/€

Курс валют

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 26,75 грн/$

Продаж – 26,8 грн/$

Курс валют

Євро:

Купівля – 30,0 грн/€

Продаж – 30,09 грн/€

Курс валют

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 26,77 грн/$

Продаж – 26,81 грн/$

Курс валют

Євро:

Купівля – 29,97 грн/€

Продаж – 30,10 грн/€

Курс валют

Як повідомляв OBOZREVATEL, НБУ встановив офіційний курс долара на 16 червня на рівні 26,83 грн. У такий спосіб він зріс на 11 копійок.