НБУ прибрав ліміт на купівлю доларів: експерт пояснив, як це вплине на українців

Національний банк України вважає, що скасування обмежень на купівлю валюти на суму 150 тисяч гривень у день, не вплине істотно на ринок.

Регулятор зазначає, що купівля іноземної валюти переважно здійснюється на менші суми, а загальні обсяги її купівлі і продажу – пропорційні. Експерти також згодні з оцінками Нацбанку, повідомляє "Сегодня".

"Норму давно треба було скасувати. Якщо ми говоримо про людину, у якої є нелегальні гроші, і вона хоче купити валюту, то вона купує її на чорному ринку, це не проблема", – повідомив фінансовий аналітик Олексій Кущ.

"Я не бачу причин, чому людина, яка має легальну гривню, не може купити долари", – додав Кущ.

За його словами, зняття обмеження насамперед позитивно вплине на заможних людей із "білим" заробітком.

"Норма дуже точкова, вона вплине на тих людей, у яких є в банку легальні гроші, що перевищують 150 тисяч гривень, тобто на 2-3% населення, здебільшого так званий середній клас", – резюмував Кущ.

Зазначимо, від початку року НБУ скасував уже понад 30 валютних обмежень, які раніше діяли в Україні.

НБУ скасував уже понад 30 валютних обмежень НБУ

Як писав OBOZREVATEL, експерти в Україні прогнозують, що курс долара у 2020 році коливатиметься в районі позначки 27 грн/$. Водночас існують умови, за яких гривня може зміцнитися вище за цей рівень.

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