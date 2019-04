НБУ пояснив, як ситуація із ПриватБанком позначиться на курсі гривні

Рішення Окружного адміністративного суду Києва, який визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку, вже тисне на валютний курс в Україні

"Ми не можемо зараз прогнозувати, як це вплине на курс. Хоча певні коливання були вже сьогодні відчутні – різниця між ранком і закриттям міжбанківського ринку становить плюс 15 копійок щодо долара", – повідомив глава Національного банку України Яків Смолій, передає Finclub.

За його словами, НБУ робить все можливе, щоб не допустити паніки та інформаційного впливу на стабільність банківської системи.

Смолій також вважає, що спроба повернення ПриватБанку колишнім власникам може закінчитися його ліквідацією.

"Повернення банку попереднім власникам неможливе сьогодні за законом, але якщо повернеться рішення, прийняте в 2016 році, то це загрожує тим, що Фонду гарантування вкладів доведеться виплатити вкладникам приблизно 100 млрд гривень. Це сьогодні будуть емісійні кошти. Вони можуть значно вплинути на інфляцію", – повідомив він.

Глава НБУ зазначив, що такі рішення суддів можуть зруйнувати всю стабільність банківської системи, яка була досягнута в Україні.

Нагадаємо, що 21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% в його капіталі, фінустанову докапіталізували на суму 116,8 млрд гривень. В кінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ і висновку незалежного аудитора – компанії EY.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до нанесення фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона на Коломойського, Боголюбова, а також компанії Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які ймовірно належить їм.

У цей же період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, котрі безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення прийняли на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так, він задовольнив позов екс-власника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

