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13 січня • оновлено в 16:15
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НБУ пояснив стрімкий обвал долара в Україні

2.4т
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Перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова заявила, що нинішнє зміцнення гривні – це результат реформ останніх років.

"У процесі кризи ми спостерігали шокову девальвацію гривні, викликану не економічними чинниками, а очікуваннями та страхом. Нинішнє зміцнення гривні – це результат реформ останніх років. Воно могло б початися й раніше, але якоюсь мірою стримувалося невизначеністю, пов'язаною з подвійними виборами в країні", – повідомила Рожкова в інтерв’ю Finclub.

За її словами, подібний шлях проходили також інші країни, які реалізовували режим інфляційного таргетування. Наприклад, Чехія та Польща на початку 2000-х.

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"Курс, який ми бачимо, – це відображення ринкових тенденцій. Ми викупили до резервів рекордний обсяг валюти за 14 років: чиста купівля – $7,9 млрд у 2019-му. Водночас нерезиденти завели приблизно $4,3 млрд у ОВДП. Тобто були й інші чинники зміцнення національної валюти: це й зростання продуктивності в агросекторі, і зовнішнє фінансування, яке залучали і державні, і приватні компанії – "Нафтогаз", "Кернел" та інші", – додала Рожкова.

Перша заступниця голови НБУ наголосила, що у 2020 році курс може помірно коливатися в обидва боки, зокрема й зміцнюватися.

Нинішнє зміцнення гривні – це результат реформ останніх років

Нинішнє зміцнення гривні – це результат реформ останніх років

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
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