НБУ пояснив, коли економіка України повністю оговтається від коронакризи

Національний банк України прогнозує, що економіка повністю відновить втрати від коронакризи вже у 2021 році. Очікується, що зростання ВВП прискориться до 4%.

"Після скорочення на 6% у поточному році українська економіка повернеться до зростання на рівні близько 4% у наступні роки", – йдеться у щоквартальному інфляційному звіті за жовтень 2020 року, опублікованому на сайті НБУ.

Інфляція становитиме 4,1% за підсумками року і тимчасово перевищить цільовий діапазон 5% +/-1 в.п. у 2021 році. НБУ припускає короткочасне і незначне відхилення інфляції від цілі для швидшого відновлення економіки від наслідків пандемії.

Водночас за допомогою облікової ставки Національний банк сповільнить інфляцію до цільових значень у 2022 році.

"Економіка вже дає позитивні сигнали. З травня в міру послаблення карантинних обмежень триває пожвавлення економічної активності. Завдяки стрімкому відновленню споживчого попиту воно відбувається навіть швидше, ніж очікувалося", – йдеться у звіті.

Регулятор також наголосив, що економіку підтримує зростання доходів громадян, поліпшення зовнішньої кон’юнктури, а також нарощування витрат бюджету на дорожню інфраструктуру.

Основним драйвером росту ВВП на рівні 4% залишатиметься приватне споживання. На етапі відновлення економіка потребуватиме нарощування імпорту, зокрема інвестиційного, тому поточний рахунок платіжного балансу після "плюсового" 2020 року знову повернеться до дефіциту.

Як писав OBOZREVATEL: