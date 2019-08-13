НБУ пояснив, чому прискорилося зростання цін в Україні

В Україні у липні 2019 року споживча інфляція в річному вимірі становила 9,1%.

Фактичний показник інфляції був вищим за траєкторію прогнозу, повідомляє Національний банк з посиланням на дані Державної служби статистики.

Відхилення зумовлене вищими, ніж очікувалося, темпами зростання цін на окремі сирі продукти харчування.

Високий зовнішній попит стимулював підвищення цін на м’ясні продукти, а скорочення обсягів виробництва молока призвело до прискорення зростання цін на молочні вироби. Це компенсувалося нижчими темпами зростання цін на хліб, шоколад, соуси, рибні консерви, маргарин та спреди.

Темпи зростання цін на послуги дещо знизилися (до 13,8% р/р), однак залишалися одними з найвищих у споживчому кошику.

Уповільнення подорожчання послуг стримується стійким споживчим попитом та порівняно високими темпами підвищення заробітних плат.

Зокрема, прискорилося зростання цін на послуги ресторанів та кафе, мобільного зв’язку, закладів відпочинку та культури.

Водночас уповільнилося зростання вартості утримання будинків та прибудинкових територій, значною мірою через вплив бази порівняння; послуг готелів, перукарень, таксі, оренди житла, стоматології – у тому числі через курсовий чинник.

Зростання цін на сирі продукти харчування прискорилося до 10,3% р/р. Через несприятливі погодні умови стрімкіше дорожчали огірки, помідори, кабачки, баклажани. Також і надалі знижувалися темпи падіння цін на яблука.

Високий зовнішній попит і скорочення поголів‘я худоби зумовили прискорення зростання цін на усі види сирого м’яса та молоко. Уповільнилося здешевлення яєць. Крім того, очікування гіршого врожаю цукрових буряків в Україні та підвищення світових цін зумовили подорожчання цукру.

Натомість завдяки надходженню нового врожаю очікувано сповільнилося зростання цін на овочі борщового набору. Так знизилися темпи зростання цін на цибулю та буряк, а ціни на моркву виявилися нижчими, ніж рік тому.

В Україні у липні 2019 року споживча інфляція в річному вимірі становила 9,1%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вартість овочів піде на спад через збільшення пропозиції вітчизняної продукції.

"Поки за деякими позиціями присутній імпорт, але майже весь імпорт із ранньої продукції витіснить вітчизняне виробництво... До того ж у цьому сезоні посадили більше ранніх овочів, ніж у попередні роки", – повідомила представниця оптового ринку "Шувар" Тетяна Гетьман.

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