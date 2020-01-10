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10 січня • оновлено в 13:39
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НБУ пояснив, чи відбудеться обвал гривні у 2020 році

1.6т
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Національний банк України не очікує, що у 2020 році курс гривні щодо іноземних валют суттєво знизиться.

"Говорити про те, чи очікувати суттєве послаблення гривні у майбутні періоди, мабуть, не потрібно", – повідомив голова НБУ Яків Смолій в інтерв'ю проєкту "KRYM" на YouTube.

За його словами, пропозиція валюти на ринку в Україні наприкінці 2019 року була суттєвою, що вплинуло на її вартість.

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Смолій наголосив, що це пов'язано із суттєвими інвестиціями іноземців у боргові цінні папери уряду, які склали 4 мільярди доларів за рік.

У підсумку Нацбанк викупив з ринку майже 8 мільярдів доларів надлишкової валюти.

Національний банк України не очікує, що у 2020 році курс гривні щодо іноземних валют суттєво знизиться

Національний банк України не очікує, що у 2020 році курс гривні щодо іноземних валют суттєво знизиться

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Курс валют
Особа
Яків Смолій
Місце
Україна
Теги
національний банк України гривня долар
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
"Девальвации хрювны не будет. Это твердо и четко"
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
послушал Смолия, видно, что чувак не хочет, чтобы его позже по лицу били... ногами...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Гривна могуча, как никогда!
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