НБУ пояснив, чи відбудеться обвал гривні у 2020 році

Національний банк України не очікує, що у 2020 році курс гривні щодо іноземних валют суттєво знизиться.

"Говорити про те, чи очікувати суттєве послаблення гривні у майбутні періоди, мабуть, не потрібно", – повідомив голова НБУ Яків Смолій в інтерв'ю проєкту "KRYM" на YouTube.

За його словами, пропозиція валюти на ринку в Україні наприкінці 2019 року була суттєвою, що вплинуло на її вартість.

Смолій наголосив, що це пов'язано із суттєвими інвестиціями іноземців у боргові цінні папери уряду, які склали 4 мільярди доларів за рік.

У підсумку Нацбанк викупив з ринку майже 8 мільярдів доларів надлишкової валюти.

Національний банк України не очікує, що у 2020 році курс гривні щодо іноземних валют суттєво знизиться

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міжнародний валютний фонд прогнозував, що до кінця 2019 року долар коштуватиме в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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