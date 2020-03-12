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12 березня • оновлено в 17:32
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НБУ почне знезаражувати банкноти від коронавірусу: як це буде

1.4т
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Гривневі банкноти будуть знезаражуватися, вони будуть два тижні перебувати у спеціальних сховищах, щоб співробітники Національного банку України не постраждали через епідемію коронавірусу.

Про це заявив у четвер, 12 березня, глава НБУ Яків Смолій під час брифінгу.

гривні знезаразити

гривні знезаразити

pixabay.com

"Процес обробки готівки в центральному сховищі - це технологічний цикл, де готівкові вилучаються з обігу комерційних банків, перераховуються, і придатні купюри випускаються в подальший обіг, а непридатні – утилізуються", - розповів глава НБУ.

Він уточнив, що на період коронавірусу процес буде відрізнятися - і готівку, яка буде надходити з банків, які буде оброблятися 2 тижні, щоб убезпечити працівників центробанку, і тільки після цього вона потрапить в технологічний цикл.

"Тобто готівку, яка прийде "з вулиці", на другий день туди не потрапить, у нас є досить готівки, щоб підкріпити банки і банкомати нормальними, якісними банкнотами", - повідомив Смолій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в українських банках заявили, що аномального попиту на готівкові гроші немає ні в Києві, ні по всій країні через спалах коронавірусу.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
гривня національний банк України
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