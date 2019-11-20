"Робили свідомо": проти НБУ висунули гучне звинувачення через ПриватБанк

Національний банк України "підігріває" скандали навколо ПриватБанку, чим погіршує його фінансові результати.

Таку думку висловив у ефірі ObozTV фінансист Василь Горбаль. Він припустив, що чутки про вимоги МВФ не повертати ПриватБанк колишнім акціонерам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову можуть бути черговим "вкиданням".

"Національний банк (можливо, свідомо) "перегрів" цю тему, коментуючи буквально кожен етап складних судових процесів – як з найбільшими позичальниками, так і з колишніми акціонерами. Таке постійне коментування створило банку негативний фон", – пояснив Горбаль.

Експерт звернув увагу, що з усіх державних банків у "Привата" найгірша динаміка за 2019 рік.

"Зростання активів ПриватБанку за цей рік на рівні 2%. У того ж "Укргазбанку" – 20%. Тобто вже є претензії до правління, оскільки саме воно відповідає за оперативну діяльність", – наголосив він.

За словами Горбаля, ухвалювати рішення про реструктуризацію кредитів тощо мають правління та наглядова рада: "Це не повинні бути меседжі від президента, глави уряду тощо".

На уточнювальне запитання, чи правдиві чутки про вимоги МВФ щодо ПриватБанку, він відповів:

"Ми самі їх вкидаємо. Я пам'ятаю, ще за попередніх урядів досить часто робили зауваження деяким нашим представникам, які записували до вимог МВФ свої лобістські речі. І я не виключаю цих речей і зараз. Коли ми занадто драматизуємо всі наші переговори з МВФ і драматизуємо ризики".

За даними Горбаля, зростання активів ПриватБанку за цей рік склало лише близько 2% Євген Котенко / apostrophe.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У грудні 2016 року ПриватБанк, який раніше належав Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову, перейшов у державну власність.

У 2018 році міжнародне детективне агентство Kroll виявило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, що призвело до заподіяння фінустанові збитків щонайменше на 5,5 мільярда доларів.

Зараз суди різних інстанцій розглядають сотні проваджень, пов'язаних із "Приватом". Зокрема у грудні 2017 року ПриватБанк подав позов до Високого суду Лондона на Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Суд уже виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі.

18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Це рішення було оскаржене.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що ніхто з його нової команди або в уряді не повертатиме банки колишнім власникам.

Восени 2019 року Кабінет міністрів разом із МВФ почали розробляти новий меморандум про співпрацю. Як заявила міністерка фінансів Оксана Маркарова, "будь-які зворотні рухи з ПриватБанком не відповідають стратегічним планам".

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