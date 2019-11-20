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20 листопада • оновлено в 14:51
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"Робили свідомо": проти НБУ висунули гучне звинувачення через ПриватБанк

1.6т
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Національний банк України "підігріває" скандали навколо ПриватБанку, чим погіршує його фінансові результати.

Таку думку висловив у ефірі ObozTV фінансист Василь Горбаль. Він припустив, що чутки про вимоги МВФ не повертати ПриватБанк колишнім акціонерам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову можуть бути черговим "вкиданням".

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"Національний банк (можливо, свідомо) "перегрів" цю тему, коментуючи буквально кожен етап складних судових процесів – як з найбільшими позичальниками, так і з колишніми акціонерами. Таке постійне коментування створило банку негативний фон", – пояснив Горбаль.

Експерт звернув увагу, що з усіх державних банків у "Привата" найгірша динаміка за 2019 рік.

"Зростання активів ПриватБанку за цей рік на рівні 2%. У того ж "Укргазбанку" – 20%. Тобто вже є претензії до правління, оскільки саме воно відповідає за оперативну діяльність", – наголосив він.

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За словами Горбаля, ухвалювати рішення про реструктуризацію кредитів тощо мають правління та наглядова рада: "Це не повинні бути меседжі від президента, глави уряду тощо".

На уточнювальне запитання, чи правдиві чутки про вимоги МВФ щодо ПриватБанку, він відповів:

"Ми самі їх вкидаємо. Я пам'ятаю, ще за попередніх урядів досить часто робили зауваження деяким нашим представникам, які записували до вимог МВФ свої лобістські речі. І я не виключаю цих речей і зараз. Коли ми занадто драматизуємо всі наші переговори з МВФ і драматизуємо ризики".

За даними Горбаля, зростання активів ПриватБанку за цей рік склало лише близько 2%

За даними Горбаля, зростання активів ПриватБанку за цей рік склало лише близько 2%

Євген Котенко / apostrophe.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Наталя Глазова Наталя Глазова
Теми
націоналізація ПриватБанку Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Пряма трансляція
Особа
Василь Горбаль
Місце
Україна
Теги
ПриватБанк національний банк України МВФ кредит
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