НБУ покарав два великі банки за роботу через офшори

Національний банк України виніс письмове попередження Райфайзен Банку Аваль і Креді Агріколь Банку за те, що вони не припинили виведення грошей клієнтами з установ в офшори.

Про це сказано на сайті НБУ. Зазначається, що фінансова компанія "ФК "Платіжний центр" отримала штраф у розмірі 34 тис. гривень.

Райффайзен Банк Аваль звинуватили в тому, що він не виконав функцію агента валютного контролю та пропустив грошові перерахування на територію країни, що входить до "сірого списку" FATF – дозволив клієнтові вивести кошти на свій рахунок до підозрілої країни.

Креді Агріколь Банк не зупинив виведення грошей клієнта до підозрілої юрисдикції – в офшор.

Письмове попередження – найм'якша форма покарання НБУ. Так він показує, що зафіксував порушення, але дав шанс на виправлення. Якщо знову зловить на тому ж самому – випише штраф.

"Платіжний центр" звинуватили у двох речах:

не ідентифікувала клієнтів (їхніх представників), як вимагає чинне законодавство;

обдурила Нацбанк, коли він запитував інформацію.

"Платіжний центр" – компанія з Харкова, яку контролює Євген Думчев. Вона існує майже 9 років і спеціалізується на двох речах – операціях факторингу і платежах без відкриття рахунку. Зокрема і через платіжні термінали, загальна мережа яких у "ПЦ" перевищує 350 апаратів у всьому Харкову: як окремих, так і тих, що розташовані на станціях метрополітену. "Платіжний центр" встановив термінали прийому платежів і здійснює розрахунки на користь КП "Харківський метрополітен" і КП "Харківпас".

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські банки і кредитні організації з 1 вересня під час укладання договорів з клієнтами зобов'язані робити це "людською мовою" і на прозорих умовах – вказувати реальну процентну ставку і загальну вартість кредиту.