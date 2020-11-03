НБУ купив Toyota Land Cruiser за 2,4 млн грн

Національний банк України замовив позашляховик Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge за 2,4 млн гривень.

Тендер на поставку авто виграв "Автосаміт на Столичному". Про це свідчать дані системи "Прозорро".

Додатково передбачена вартість супутніх послуг з технічного обслуговування позашляховика у розмірі 77,7 тисячі гривень, а також вартість супутніх послуг з його ремонту – 79,1 тисячі гривень.

Автомобіль матиме оздоблення салону напіваніліновою шкірою з перфорацією та прострочкою в стилі Executive Lounge, подушки безпеки, люк з електроприводом, камеру заднього виду, фронтальну камеру, бокові камери, підігрів передніх сидінь, підігрів керма, підігрів лобового скла.

У автосалонах подібний Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge без додаткового обладнання та послуг можна придбати за 2,35 млн гривень.

Усього НБУ за результатами тендеру замовив у ТОВ "Автосаміт на Столичному" легкових автомобілів з технічним обслуговуванням та ремонтом на загальну суму 9,45 млн гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Генеральна прокуратура України придбала 19 легкових автомобілів на 13 млн гривень під час дії заборони Кабінету міністрів.