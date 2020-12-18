В Україні лісгоспи через корупцію втрачають мільйони. ТОП-10 схем

Головними корупційними ризиками під час продажу деревини держлісгоспами в Україні є: занижені ціни, несплата авансу за продукцію, прямі угоди без конкурсів, реалізація матеріалів понад обсяги, визначені договорами.

Такий висновок зробили аналітики експертної організації StateWatch на основі звітів Державної аудиторської служби та Рахункової палати після перевірок лісгоспів протягом 2019-20 років.

Серед інших корупційних ризиків виділені такі:

Відсутність претензійної роботи з боржниками.

Різниця між цінами на дрова для населення та юридичних осіб.

Приховування фінансової інформації лісгоспами.

Приховування фінансової інформації біржами.

Підміна спеціалізованих торгів загальними аукціонами.

Підміна гатунку деревини.

Приклади корупції у лісових господарствах, через які були втрачені мільйони:

У Брустурянському лісомисливському господарстві, що на Закарпатті. Воно накопичило 6 млн грн заборгованості, оскільки відвантажило лісопродукцію 60 замовникам без передоплати у розмірі 100%, як це передбачено договором.

У Чернігівському лісовому господарстві аудитори могли занизити гатунок деревини під час її реалізації, з якої надалі експортери виготовляють пиломатеріали високої якості. Державний лісгосп міг упустити вигоду на суму 3,2 млн грн.

У Чернівецькій області Ізяславське лісове господарство продало підприємцю обсяг деревини на 82,9% більше, ніж передбачено умовами договору, укладеного за результатами аукціону.

Зазначається, що Міндовкілля вже підготувало необхідні зміни в постанову Кабміну №1178 щодо проведення електронних аукціонів з продажу необробленої деревини, які дозволять вивести весь ринок на ProZorro.Продажі.

Це експериментальна постанова, згідно з якою 25% деревини мають продаватись через ProZorro.

В Україні активісти та екологи заявляють, що працівники держлісництва і "чорні лісоруби", прикриваючись документами на вирубку сухостою, знищують здорові ліси Карпат. Це може призвести до справжнього екологічного лиха.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні обсяг незаконного вирубування лісів за підсумками минулого року збільшився усемеро – до 118 тис. кубометрів. Це завдало державі 814,2 млн грн збитків.