Названо суму, яка врятує світ від нового вірусу

Колишня глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Гро Харлем Брундтланд заявила, що $5 на людину щорічно зможуть врятувати світ від нової катастрофічної пандемії.

Її слова наводить британське видання The Guardian. На її думку, хоч це й величезні витрати в масштабах планети, але в підсумку вони допоможуть запобігти збитку, який можна порівняти з тим, який завдав коронавірус SARS-CoV-2, – його оцінюють приблизно в $11 трлн.

Озвучена експертом оцінка загальної безпеки заснована на розрахунках консалтингової фірми McKinsey&Company: за обрахунками її фахівців, підготовка до пандемії на найближчі п'ять років коштуватиме 4 долари і 70 центів на кожного жителя Землі.

Експертка також розкритикувала політику, що проводиться щодо ВООЗ президентом США Дональдом Трампом. За її словами, якщо багаті країни відмовляться допомагати бідним країнам і концентруватися лише на боротьбі з пандемією в своїх кордонах, рано чи пізно хвороба перекинеться і на них.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 травня Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки остаточно вирішили припинити всі відносини з Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Він зазначив, що його країна виділяла організації приблизно $450 млн. Однак та нібито відмовилася провести потрібні для неї реформи.