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Названо суму, яка врятує світ від нового вірусу

Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Економіка
1,2 т.
Названо суму, яка допоможе перемогти новий вірус

Колишня глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Гро Харлем Брундтланд заявила, що $5 на людину щорічно зможуть врятувати світ від нової катастрофічної пандемії.

Її слова наводить британське видання The Guardian. На її думку, хоч це й величезні витрати в масштабах планети, але в підсумку вони допоможуть запобігти збитку, який можна порівняти з тим, який завдав коронавірус SARS-CoV-2, – його оцінюють приблизно в $11 трлн.

Озвучена експертом оцінка загальної безпеки заснована на розрахунках консалтингової фірми McKinsey&Company: за обрахунками її фахівців, підготовка до пандемії на найближчі п'ять років коштуватиме 4 долари і 70 центів на кожного жителя Землі.

Експертка також розкритикувала політику, що проводиться щодо ВООЗ президентом США Дональдом Трампом. За її словами, якщо багаті країни відмовляться допомагати бідним країнам і концентруватися лише на боротьбі з пандемією в своїх кордонах, рано чи пізно хвороба перекинеться і на них.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 травня Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки остаточно вирішили припинити всі відносини з Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Він зазначив, що його країна виділяла організації приблизно $450 млн. Однак та нібито відмовилася провести потрібні для неї реформи.

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Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)
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