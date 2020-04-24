Названо справжню причину обвалу цін на нафтових ринках

Ціни на нафту обвалилися до рекордних в історії позначок із від'ємним значенням через фінансові спекуляції. Причиною став не дефіцит місць для зберігання палива.

Таку думку висловив директор спеціальних програм НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев. На своїй сторінці у Facebook він пояснив, чому трапився обвал.

"Тут деякі пишуть про "забиті під зав'язку" сховища в Кушингу (штат Оклахома). І що саме це, а не фінансові спекуляції з травневим ф'ючерсом WTI в останні години експірації (звернення), призвели до його виходу в негативну зону і досягнення мінус $37,63/бар. Але що я бачу? Зараз у сховищах Кушинга, обсяг яких становить близько 91 млн бар., міститься 57,1 млн бар. нафти. Це на 17% менше, ніж, наприклад 31 березня 2017 року, коли котирування WTI були на рівні $50,6/бар. і росли після цього ще протягом двох тижнів", – пояснив він.

Падіння цін на нафту

Рябцев також вказав на той факт, що в період з квітня 2015 року по грудень 2017 року у сховищах Кушинга майже постійно містилося понад 60 млн бар. нафти, тоді як котирування WTI коливалися в межах $29,69-58,36/бар.

"Але кого це цікавить? Значно легше писати про "вщерть переповнені" сховища.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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