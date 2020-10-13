Путін може відкласти будівництво "Північного потоку-2" на роки, – Bloomberg

Президент Росії Володимир Путін може не поспішати з завершенням будівництва газопроводу "Північний потік-2", оскільки в Європі зараз впав попит на газ. Таким чином проєкт можуть відкласти на роки.

Як повідомляє агентство Bloomberg, Німеччина не потребує додаткових потоків газу у цьому сезоні. Агентство припускає, що у Німеччині і Росії може не бути необхідності вирішувати питання з "Північним потоком-2" у найближчі місяці або роки.

Ще до пандемії коронавірусу попит на газ знижувався через рекордно теплу зиму, а карантин ще більше знизив споживання, що змушує "Газпром" і постачальників СПГ по всьому світу скоротити поставки.

"У Німеччині та Росії зараз немає причин поспішати з завершенням "Північного потоку-2". Цим пояснюється те, що Берлін ніяк не відреагував на рішення польського антимонопольного регулятора про штраф для "Газпрому" у розмірі $7,6 млрд", – сказано у статті.

Голова Глобального енергетичного центру Atlantic Council Річард Морнінгстар вважає, що зараз немає гострої необхідності у російському газопроводі. На його думку, діючі трубопроводи і СПГ повинні забезпечити достатньо газу на найближчі місяці.

Відзначається, що президент США Дональд Трамп часто критикує "Північний потік-2", але це питання зникло з порядку денного.

"Протягом наступних кількох тижнів нікого у Вашингтоні не хвилює нічого, окрім внутрішньої політики", – сказав старший науковий співробітник вашингтонської Американської ради із зовнішньої політики Уейн Меррі.

Варто зазначити, що через торішні санкції швейцарська компанія Allseas була змушена відвести свої трубоукладальні судна з проєкту і будівництво газопроводу було припинено. Будівництво досі не відновлено, хоча для цих цілей може бути притягнутий трубоукладач "Академік Черський", єдиний в Росії, хто володіє сучасною системою динамічного (без'якорного) позиціонування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 жовтня у Польщі антимонопольний регулятор UOKiK оштрафував "Газпром" на $7,6 млрд через трубопровід "Північний потік-2".

Влада Німеччини не виключила зміни ставлення до газопроводу "Північний потік-2" і введення санкцій проти нього через ситуацію з отруєнням Навального. При цьому багато німецьких політиків закликали канцлера Ангелу Меркель призупинити будівництво газопроводу або повністю відмовитися від нього.

11 вересня в Німеччині зробили дві суперечливі заяви щодо СП-2.

У США закликали взагалі не добудовувати газопровід в обхід України. Пізніше стало відомо, що Вашингтон за всяку ціну зупинить "Північний потік-2".