Названо причину, чому ідея Зеленського про Донбас не спрацює

Вільна економічна зона на Донбасі не спрацює так, як потрібно, через поганий інвестиційний клімат в Україні.

Як заявив заступник директора Київської школи економіки, колишній виконувач обов'язків міністра економіки Павло Кухта в ефірі "24 каналу", ця зона не лише не поліпшить ситуацію, а навпаки – зробить її ще плачевнішою.

За його словами, в Україні був уже досвід вільних економічних зон – на початку 2000-х.

"Тоді була шалена проблема. Держава була слабка і корумпована. Зараз – ще слабша. Було шалене ухилення від податків. Особливо на Донбасі був офшор – натуральний, кримінальний офшор", – зауважив Кухта.

Він наголосив, що шкода від зон була вищою, ніж користь. Кухта додав, що на Донбасі була чорна діра, адже саме олігархічні компанії мали платити більші податки, однак ті ухилялися.

Кухта пояснив, що таку методику можна використовувати для відновлення депресивних регіонів, зруйнованих війною. Однак ефективність цих зон залежить від загального стану інвестиційного клімату в Україні.

"Ми маємо розуміти, що Україна з рівнем економічної свободи не є вільною країною. За індексом – це 134-те місце у світі, десь з африканськими країнами", – зауважив експерт.

Кухта додав, що на Донбасі немає товарів, які можуть цікавити весь світ. "Донбас матиме відносини з Харківщиною та Дніпропетровщиною. Якийсь малий бізнес возитиме свій товар туди на ринок. Про великий проєкт національного розвитку тут не йдеться, це проєкт регіонального розвитку", – пояснив експерт.

На його думку, щоб справді відновити Донбас – треба давати туди гроші з бюджету і в такий спосіб розвивати інфраструктуру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, другим запитанням для загального опитування в день виборів 25 жовтня буде: чи підтримуєте Ви створення на Донбасі вільної економічної зони?

У пресслужбі Офісу президента пояснили, що створення на вільній частині Донбасу спеціальних економічних умов суттєво вплине на темпи та концепції дієвої реінтеграції. За умови підтримки цього українцями.

Згодом керівник делегації України в ТКГ Леонід Кравчук пояснив, у чому суть питання Зеленського.