Названо нардепа-рекордсмена із зарплати у вересні

Валентина Гембарська Економіка 16:31, 22.10.2020 Оновлено: 16:54, 22.10.2020

У вересні 2020 року найбільше з усіх народних депутатів заробив перший заступник глави парламенту Руслан Стефанчук (фракція "Слуга народу") – 59 823 грн.

Про це повідомляє УП з посиланням на відповідь апарату Верховної Ради. Зазначається, що 13 нардепів отримали за вересень понад 50 тис. гривень зарплатні.

  • 59 823 гривні – Руслан Стефанчук ("Слуга Народу")

  • 56 833 гривні – Олександр Качний ("ОПЗЖ")

  • 56 752 гривень – Данило Гетманцев ("Слуга народу")

  • 53 335 гривень – Григорій Мамка ("ОПЗЖ")

  • 53 044 гривні – Іван Калаур ("Слуга народу"), Михайло Макаренко (ОПЗЖ), Михайло Цимбалюк ("Батьківщина")

  • 52 553 гривні – Валерій Лунченко ("Довіра")

  • 51 925 гривень – Володимир Арешонков ("Довіра")

  • 51 667 гривень – Микола Стефанчук ("Слуга народу")

  • 51 499 гривень – Іван Кириленко ("Батьківщина"), Олександр Копиленко ("Слуга народу")

  • 50 893 гривні – Андрій Одарченко ("Слуга народу")

З-поміж лідерів фракцій у вересні найбільшу зарплатню отримали голови "Слуги народу" Давид Арахамія, "Голосу" Сергій Рахманін і співголова "Європейської солідарності" Ірина Геращенко – по 44 142 гривні. Найменше отримала очільниця "Батьківщини" Юлія Тимошенко – 8 627 гривень.

Довідка: посадові оклади нардепів прив’язані до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлених на 1 січня. Так, наприклад, голова парламенту отримує 25 224 гривень (12 мінімумів), голова комітету – 22 071 гривню (10,5 мінімума), а депутат-член комітету – 21 020 гривень (10 мінімумів).

Зокрема, до цієї суми можуть додавати надбавки за інтенсивність праці, науковий ступінь чи почесні звання. Надбавка за інтенсивність праці дорівнює повному розміру окладу нардепа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заробив у вересні 55 809,99 грн (отримав 44 927,04 грн). Його оклад – 45 024,55 грн, зарплата за час відряджень – 10 005,44 грн, перерахунок зарплати за серпень – 780 грн.

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