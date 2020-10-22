Названо нардепа-рекордсмена із зарплати у вересні

У вересні 2020 року найбільше з усіх народних депутатів заробив перший заступник глави парламенту Руслан Стефанчук (фракція "Слуга народу") – 59 823 грн.

Про це повідомляє УП з посиланням на відповідь апарату Верховної Ради. Зазначається, що 13 нардепів отримали за вересень понад 50 тис. гривень зарплатні.

59 823 гривні – Руслан Стефанчук ("Слуга Народу")

56 833 гривні – Олександр Качний ("ОПЗЖ")

56 752 гривень – Данило Гетманцев ("Слуга народу")

53 335 гривень – Григорій Мамка ("ОПЗЖ")

53 044 гривні – Іван Калаур ("Слуга народу"), Михайло Макаренко (ОПЗЖ), Михайло Цимбалюк ("Батьківщина")

52 553 гривні – Валерій Лунченко ("Довіра")

51 925 гривень – Володимир Арешонков ("Довіра")

51 667 гривень – Микола Стефанчук ("Слуга народу")

51 499 гривень – Іван Кириленко ("Батьківщина"), Олександр Копиленко ("Слуга народу")

50 893 гривні – Андрій Одарченко ("Слуга народу")

З-поміж лідерів фракцій у вересні найбільшу зарплатню отримали голови "Слуги народу" Давид Арахамія, "Голосу" Сергій Рахманін і співголова "Європейської солідарності" Ірина Геращенко – по 44 142 гривні. Найменше отримала очільниця "Батьківщини" Юлія Тимошенко – 8 627 гривень.

Довідка: посадові оклади нардепів прив’язані до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлених на 1 січня. Так, наприклад, голова парламенту отримує 25 224 гривень (12 мінімумів), голова комітету – 22 071 гривню (10,5 мінімума), а депутат-член комітету – 21 020 гривень (10 мінімумів).

Зокрема, до цієї суми можуть додавати надбавки – за інтенсивність праці, науковий ступінь чи почесні звання. Надбавка за інтенсивність праці дорівнює повному розміру окладу нардепа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заробив у вересні 55 809,99 грн (отримав 44 927,04 грн). Його оклад – 45 024,55 грн, зарплата за час відряджень – 10 005,44 грн, перерахунок зарплати за серпень – 780 грн.