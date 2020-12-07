Названо найвпливовіших жінок 2020 року за версією Financial Times

У список із 12 найбільш впливових жінок 2020 року за версією газети Financial Times потрапили: білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська, співачка Тейлор Свіфт, канцлерка Німеччини Ангела Меркель та майбутня віцепрезидентка США Камала Гарріс.

Про це сказано на сайті FT. Відзначається, що цьогоріч кандидатури пропонували самі читачі, а газета обрала серед них 12 фіналістів.

Список найвпливовіших жінок 2020 року виглядає так:

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель

Ангела Меркель потрапила в список впливових жінок 24 Канал

Прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн

Джасінда Ардерн визнана однією з найвпливовіших жінок Getty Images

Співзасновниця німецької компанії BioNTech, яка разом із Pfizer розробила вакцину від COVID-19, Езлем Тюречі

Віцепрезидентка майбутнього президента США Джо Байдена Камала Гарріс

Камала Гарріс стала першою афроамериканкою на посту віцепрезидента США Getty Images

Білоруська національна лідерка Світлана Тихановська

Тихановська після сфальсифікованих виборів у Білорусі продовжує займатися політикою Главком

Американська політикиня Стейсі Абрамс

Мами, які працюють. Financial Times внесла в перелік усіх мам у світі, які працюють

Президентка Тайваню Цай Інвень

Видатна суддя Верховного суду США Рут Бейдер Гінзбург, яка нещодавно померла

Депутатка Палати представників США Александрія Окасіо-Кортес

Міністерка охорони здоров'я індійського штату Керали К.К.Шайладжа

Американська співачка Тейлор Свіфт

Тейлор Свіфт своєю творчістю протистоїть нерівності Getty Images

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський журнал Time у 2020 році вперше вибрав "Дитину року". Таке звання було надано 15-річній дослідниці у сфері високих технологій Гатанджалі Рао.

У 2019 році журнал Forbes вніс Рао до рейтингу "30 молодших за 30" у категорії "Наука", а у 2020 році Time визнав її однією з "молодих винахідників, які змінюють світ".

Нагадаємо, Time назвав 2020 рік найгіршим в історії сучасності, зазначивши, що наразі практично не залишилося людей, які пережили жахи Другої світової війни та інші, більш ранні глобальні потрясіння.

Найбільш виснажливою загрозою нинішнього року стало почуття безпорадності. До того ж до бід 2020 року віднесли не тільки пандемію COVID-19, яка забрала життя вже 1,5 мільйона осіб.

Так, до них зарахували і пригнічений стан тих, хто вижив, а також гуманітарну й економічну кризи.

Крім того, журнал нагадав про масштабні пожежі в Австралії, які рятувальники не могли згасити протягом декількох місяців; хвилі насильства і протестів у США після вбивства поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда.