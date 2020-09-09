Названо найкращу валюту для зберігання заощаджень

Через пандемії коронавірусу кращою валютою для зберігання грошей в найближчі кілька місяців залишиться швейцарський франк.

Про це заявив експерт з фондового ринку Дмитро Бабін, передає "РИА Новости". Відзначається, що саме швейцарський франк досі зумів зберегти стабільність під час кризи на тлі боротьби з COVID-19.

"Хороше зростання щодо долара за останні півроку показали також шведська і датська крони. У цілому три європейські валюти по зростанню до американської з початку року випередили навіть євро", – зазначив експерт.

Долар у найближчій перспективі може виявитися нестабільним на тлі внутрішньополітичної невизначеності в США через заплановані на листопад президентські вибори, ультрам'яку монетарну політику Федеральної резервної системи (ФРС) і цивільні хвилювання, додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середині серпня вартість долара США на світових ринках впала до дворічного мінімуму щодо основних валют.

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