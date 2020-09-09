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Названо найкращу валюту для зберігання заощаджень

Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Економіка
2,6 т.
Названо найкращу валюту для зберігання заощаджень

Названа найкраща валюта для зберігання заощаджень.

Через пандемії коронавірусу кращою валютою для зберігання грошей в найближчі кілька місяців залишиться швейцарський франк.

Про це заявив експерт з фондового ринку Дмитро Бабін, передає "РИА Новости". Відзначається, що саме швейцарський франк досі зумів зберегти стабільність під час кризи на тлі боротьби з COVID-19.

"Хороше зростання щодо долара за останні півроку показали також шведська і датська крони. У цілому три європейські валюти по зростанню до американської з початку року випередили навіть євро", – зазначив експерт.

Долар у найближчій перспективі може виявитися нестабільним на тлі внутрішньополітичної невизначеності в США через заплановані на листопад президентські вибори, ультрам'яку монетарну політику Федеральної резервної системи (ФРС) і цивільні хвилювання, додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середині серпня вартість долара США на світових ринках впала до дворічного мінімуму щодо основних валют.

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