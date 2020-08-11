Названо найефективніших нардепів-економістів у Верховній Раді

Павло Вернівський на своїй сторінці у Facebook назвав депутатів, які, на його думку, відзначилися конструктивними ініціативами за рік роботи в парламенті.

"Мені абсолютно не подобається, коли всіх починають стригти під одну гребінку. Тому зі свого боку хотів би відзначити низку народних обранців", – написав він.

Експерт назвав Дмитра Наталуха одним із найбільш ідеологічно близьких для нього депутатів і розповів про головні заслуги парламентаря.

"Саме він із колегами зареєстрував законопроєкти, які являють собою пакет інвестиційних, податкових і митних стимулів для компаній-резидентів індустріальних парків (ІП) в Україні", – зауважив Вернівський.

Також економіст виділив і роботу Роксолани Підласої.

"Підласа – ініціаторка і одна з авторів законопроєкту про локалізацію. Його реалізація приведе до зростання ВВП на 3,9% в перспективі 3-5 років, а також створить 62,5 тис. нових робочих місць. Крім того, завдяки Роксолані нарешті завершено реформу сфери інтелектуальної власності та розширено список об'єктів, дозволених до приватизації", – пише депутат.

Не залишив без уваги експерт і ще одного представника комітету Ради з економічних питань – Дмитра Кисілевського.

"Це людина, яка справді стурбована проблемами української промисловості. Він ініціював низку важливих проєктів законів, орієнтованих на розвиток української промисловості та бізнесу. Також один із авторів законопроєкту про локалізацію", – пише він.