Названо найдорожчі міста світу

Перше місце в рейтингу найдорожчих міст світу посіли одразу три міста – Париж, Гонконг і Сінгапур.
Це перший подібний випадок у 30-річній історії рейтингу, який укладає підрозділ економічних досліджень журналу The Economist, повідомляє "ВВС Україна".
Під час роботи над рейтингом його автори враховують вартість базових товарів і послуг.
У першу десятку рейтингу найдорожчих міст світу увійшли:
Сінгапур
Париж
Гонконг
Цюрих
Женева
Осака
Сеул
Копенгаген
Нью-Йорк
Тель-Авів
Париж
Інфляція і коливання курсу призвели до того, що порівняно з минулорічним рейтингом у цьому році відбулися серйозні зміни у низці країн. Зокрема, Аргентина, Бразилія, Туреччина та Венесуела сильно послабили свої позиції у тому, що стосується вартості життя.
У першу десятку рейтингу найдешевших міст світу увійшли:
Каракас
Дамаск
Ташкент
Алмати
Банґалор
Карачі
Лагос
Буенос-Айрес
Ченнаї
Нью-Делі
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Київ посів шосте місце у рейтингу міст Європи із найдорожчою орендною платою за нерухомість. Зокрема, оренда трикімнатної квартири у кращих районах столиці України коштуватиме більше 3,4 тис. доларів.
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