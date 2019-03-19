Названо найдорожчі міста світу

Перше місце в рейтингу найдорожчих міст світу посіли одразу три міста – Париж, Гонконг і Сінгапур.

Це перший подібний випадок у 30-річній історії рейтингу, який укладає підрозділ економічних досліджень журналу The Economist, повідомляє "ВВС Україна".

Під час роботи над рейтингом його автори враховують вартість базових товарів і послуг.

У першу десятку рейтингу найдорожчих міст світу увійшли:

Сінгапур

Париж

Гонконг

Цюрих

Женева

Осака

Сеул

Копенгаген

Нью-Йорк

Тель-Авів

Париж

Інфляція і коливання курсу призвели до того, що порівняно з минулорічним рейтингом у цьому році відбулися серйозні зміни у низці країн. Зокрема, Аргентина, Бразилія, Туреччина та Венесуела сильно послабили свої позиції у тому, що стосується вартості життя.

У першу десятку рейтингу найдешевших міст світу увійшли:

Каракас

Дамаск

Ташкент

Алмати

Банґалор

Карачі

Лагос

Буенос-Айрес

Ченнаї

Нью-Делі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Київ посів шосте місце у рейтингу міст Європи із найдорожчою орендною платою за нерухомість. Зокрема, оренда трикімнатної квартири у кращих районах столиці України коштуватиме більше 3,4 тис. доларів.

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