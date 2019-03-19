|Економіка
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

Названо найдорожчі міста світу

645Читати матеріал російською

Перше місце в рейтингу найдорожчих міст світу посіли одразу три міста – Париж, Гонконг і Сінгапур.

Це перший подібний випадок у 30-річній історії рейтингу, який укладає підрозділ економічних досліджень журналу The Economist, повідомляє "ВВС Україна".

Під час роботи над рейтингом його автори враховують вартість базових товарів і послуг.

Новини
Гірше за Росію і Білорусь: Україна впала у рейтингу якості життя

У першу десятку рейтингу найдорожчих міст світу увійшли:

  • Сінгапур

  • Париж

  • Гонконг

  • Цюрих

  • Женева

  • Осака

  • Сеул

  • Копенгаген

  • Нью-Йорк

  • Тель-Авів

Париж

Париж

Інфляція і коливання курсу призвели до того, що порівняно з минулорічним рейтингом у цьому році відбулися серйозні зміни у низці країн. Зокрема, Аргентина, Бразилія, Туреччина та Венесуела сильно послабили свої позиції у тому, що стосується вартості життя.

У першу десятку рейтингу найдешевших міст світу увійшли:

  • Каракас

  • Дамаск

  • Ташкент

  • Алмати

  • Банґалор

  • Карачі

  • Лагос

  • Буенос-Айрес

  • Ченнаї

  • Нью-Делі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Київ посів шосте місце у рейтингу міст Європи із найдорожчою орендною платою за нерухомість. Зокрема, оренда трикімнатної квартири у кращих районах столиці України коштуватиме більше 3,4 тис. доларів.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки