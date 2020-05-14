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14 травня • оновлено в 17:01
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Названо найбільш вразливу перед коронавірусом валюту

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Найбільш вразливою валютою в період глобальної пандемії коронавірусу визнали євро.

Про це повідомляє Bloomberg.

З початку року євро впав на 3,5% по відношенню до долара. Учасники ринку впевнені, що з часом валюта продовжить падати.

Агентство відзначає, що в розпал епідемії країни ЄС все ще не можуть виробити єдину фіскальну політику для підтримки економіки.

Названа найбільш вразлива перед коронавірусів валюта

Названа найбільш вразлива перед коронавірусів валюта

Наприклад, для підтримки Італії вироблений короткостроковий план на 540 млрд євро, але про довгострокову програму відновлення країнам домовитися поки не вдалося. Ситуація, що склалася викликає побоювання на валютному ринку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку експертів, криза в світовій економіці була неминуча – незалежно, почалася б вона з пандемії коронавірусу або без неї.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Коронавірус
Теги
євро карантин
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Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
Для поддержки Италии выработан короткосрочный план, это понятно. Есть ли такой план в отношении Украины и что с гривной будет ? Судя по последним событиям, никто никаких планов с Украиной по ходу не строит.
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Економіка

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