Найбільш вразливою валютою в період глобальної пандемії коронавірусу визнали євро.

Про це повідомляє Bloomberg.

З початку року євро впав на 3,5% по відношенню до долара. Учасники ринку впевнені, що з часом валюта продовжить падати.

Агентство відзначає, що в розпал епідемії країни ЄС все ще не можуть виробити єдину фіскальну політику для підтримки економіки.

Названа найбільш вразлива перед коронавірусів валюта

Наприклад, для підтримки Італії вироблений короткостроковий план на 540 млрд євро, але про довгострокову програму відновлення країнам домовитися поки не вдалося. Ситуація, що склалася викликає побоювання на валютному ринку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку експертів, криза в світовій економіці була неминуча – незалежно, почалася б вона з пандемії коронавірусу або без неї.

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