Названо крайню дату завершення "Північного потоку-2"
Російський газопровід в обхід України "Північний потік-2 " змушені закінчити до кінця грудня 2020 року. Якщо будівництво затягнеться до січня, то його не вийде продовжувати через невідповідні погодні умови.
Таку заяву зробив глава австрійської компанії OMV Райнер Зеле в ході прес-конференції. Його слова передає російський пропагандистський ресурс "РИА Новости". На даному етапі незавершеною залишилася ділянка довжиною в 2,6 кілометра.
Він пояснив, що існує важливий нюанс – якщо робота не буде завершена у грудні, то в січні це зробити буде фізично неможливо через несприятливий сезон.
"У грудні 2020 року роботи в німецьких водах повинні бути завершені. У січні, відповідно, починається інший сезон, який несприятливий для прокладки трубопроводів по дну в зв'язку зі зміною рівня вод", – пояснив Зеле. Він зазначив, що в німецьких портах Зассніц і Мукран йде навантаження труб і підготовка до продовження робіт.
"Як це буде відбуватися і яка буде швидкість, я поки що сказати не можу", – додав Зеле.
Нагадаємо, 9 грудня 2020 року Конгресу США схвалив нові санкції проти "Північного потоку-2".
Йдеться про такі обмеження:
обмеження для компаній, що надають страхові та сертифікаційні послуги, необхідні для завершення будівництва газопроводу;
обмеження проти компаній, які надають послуги для модернізації або встановлюють зварювальне обладнання на суднах, які беруть участь у будівництві.
за сприяння продажу, оренди або надання трубоукладальних суден для завершення проєкту.
Наступним кроком законопроєкт буде направлений в Сенат, де, як очікується, також буде ухвалений за підтримки двох партій.
В Україні назвали цей крок "бомбою", яка може підірвати плани "Газпрому".
"Гуд ньюс !!! Це не просто гарна новина, це "бомба", яка повинна остаточно підірвати плани "Газпрому" щодо добудови "Північного потоку-2", – відреагувала радниця голови "Нафтогазу" Олена Зеркаль.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Росія відправила судно "Академік Черський" для добудови останньої ділянки газопроводу. Як відомо, через санкції США міжнародні компанії відкликали свої кораблі з проєкту.
Таким чином Москві доведеться добудувати його своїми силами.
"Газпром" обіцяв добудувати проєкт у кінці 2020-го або початку 2021-го, але поки до робіт не приступали. Найбільш імовірним кандидатом на роль трубоукладника залишається судно "Академік Черський", яке з травня перебуває в Балтійському морі. Проблемою залишається відсутність страховки, без якої укладати труби в водах Данії не можна.